Axel Kicillof no participará del acto que el gobernador riojano Ricardo Quintela encabezará este sábado por el 50° aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli. La ausencia evitará una nueva foto junto a Máximo Kirchner en medio de la interna del peronismo, aunque el mandatario bonaerense decidió enviar una representante como gesto de distensión.

La encargada de representar a la provincia de Buenos Aires será Cristina Álvarez Rodríguez, una de las dirigentes más cercanas a Kicillof. Con esa decisión, el gobernador busca acompañar institucionalmente la convocatoria sin alterar la estrategia política que mantiene frente al sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner y a La Cámpora.

Un equilibrio en plena interna

La convocatoria de Quintela tenía como uno de sus objetivos mostrar una imagen de unidad entre los principales referentes del peronismo. Sin embargo, la ausencia de Kicillof vuelve a dejar en evidencia las diferencias que persisten dentro del espacio, pese a los intentos por bajar la tensión.

Desde el entorno del gobernador explicaron que la decisión responde a compromisos asumidos previamente y remarcaron que el envío de una representante busca evitar que el faltazo sea interpretado como una ruptura política.

Un mensaje hacia el peronismo

Aunque no estará presente en La Rioja, Kicillof procurará mantener un canal de diálogo con los distintos sectores del justicialismo en un contexto marcado por la discusión sobre el liderazgo del espacio y la estrategia de cara a las elecciones de 2027. La representación de Álvarez Rodríguez busca transmitir una señal de convivencia política sin modificar el posicionamiento que el mandatario bonaerense sostiene dentro de la interna.