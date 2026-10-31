El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un nuevo paso en su construcción política nacional de cara a las elecciones de 2027. En medio de las tensiones internas del peronismo, viajó este viernes 30 de octubre a Jujuy, donde mantuvo un encuentro con su par radical, Carlos Sadir, y firmó convenios de cooperación entre ambas provincias.

La reunión se desarrolló en la Casa de Gobierno jujeña y representó un gesto de acercamiento hacia dirigentes de otros espacios políticos. Durante la actividad, Kicillof defendió la necesidad de mantener el diálogo institucional pese a las diferencias partidarias y aprovechó la oportunidad para cuestionar las políticas del presidente Javier Milei.

"En democracia, pensar distinto no puede convertirnos en enemigos", expresó el mandatario bonaerense al referirse al encuentro con Sadir. Además, destacó que las diferencias políticas no deben impedir el trabajo conjunto entre administraciones provinciales.

Los gobernadores suscribieron acuerdos destinados a fortalecer la cooperación en diferentes áreas, entre ellas Gobierno Digital, Trabajo y Empleo, Deportes, Minería, Desarrollo Agrario y Seguridad. La iniciativa apunta a generar mecanismos de colaboración y promover proyectos compartidos.

Críticas al Gobierno de Javier Milei

Durante su visita, Kicillof también analizó la situación económica del país y advirtió sobre las dificultades que atraviesan las provincias como consecuencia de las políticas nacionales.

El gobernador sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo, la disminución de puestos de trabajo y los problemas de las economías regionales afectan tanto a Buenos Aires como al resto del territorio argentino.

En ese contexto, cuestionó la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales, particularmente por la reducción de recursos, la paralización de obras públicas y la interrupción de programas vinculados con la salud y la educación.

"Hay que remontarse a los comienzos de nuestra historia para encontrar un Gobierno nacional tan unitario, centralista y desinteresado por la realidad de las provincias", manifestó.

Asimismo, insistió en la importancia de fortalecer los vínculos entre las distintas jurisdicciones para enfrentar las dificultades económicas y sociales.

La estrategia de Kicillof para las elecciones de 2027

El encuentro con Sadir se produjo en un escenario marcado por las diferencias dentro del Partido Justicialista, especialmente entre los sectores alineados con Kicillof y los dirigentes cercanos al kirchnerismo.

Un día antes de viajar a Jujuy, el mandatario bonaerense había encabezado una reunión en La Plata con intendentes y funcionarios que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político con el que busca consolidar su liderazgo.

La actividad se desarrolló después de un acto encabezado por Máximo Kirchner en Lanús y en medio de las discusiones sobre la conducción del PJ, el armado electoral y el futuro de las elecciones primarias.

En este escenario, Kicillof intenta fortalecer su estructura política y extender su presencia fuera de Buenos Aires. Su acercamiento a gobernadores de otras fuerzas forma parte de una estrategia de articulación federal, aunque el encuentro con Sadir tuvo un carácter institucional y no implicó un acuerdo electoral.

Con la mirada puesta en 2027, el gobernador bonaerense busca ampliar sus vínculos políticos y posicionarse como una figura nacional dentro de la oposición al Gobierno de Milei.