La llegada de Héctor Daer a San Juan dejó una señal política que excedió la renovación de autoridades de la CGT y se metió de lleno en el tablero interno del Partido Justicialista. Después de participar de la actividad sindical, el dirigente de la central obrera se reunió con el exgobernador José Luis Gioja y Facundo Perrone, mientras Cristian Andino, vinculado a Sergio Uñac, también comenzó a recorrer la provincia con la mira puesta en 2027.

El encuentro tomó relevancia por la posición que Daer sostiene en la interna nacional del peronismo. Semanas atrás compartió un acto en Chaco con Axel Kicillof y se mostró cercano al gobernador bonaerense en la discusión por el futuro del PJ nacional. Que luego se sentara en San Juan con Gioja y Perrone reforzó la lectura sobre el alineamiento político que comienza a trasladarse a la provincia.

El propio Perrone confirmó que la reunión tuvo contenido político y que uno de los ejes fue el armado del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la estructura que impulsa Kicillof. “Se habló también del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof”, sostuvo en diálogo con radio Amanecer.

Perrone explicó que ya trabaja para expandir esa construcción en San Juan. “En cada departamento, empezar a armar este gran movimiento”, afirmó, al remarcar que la estrategia debe desarrollarse “de abajo para arriba” y convocar a distintos sectores del peronismo.

Así, la recorrida provincial del dirigente de Rivadavia adquiere una dimensión mayor. No se trata solamente de una estrategia personal, sino de la expansión en San Juan de una estructura identificada con Kicillof y respaldada localmente por el giojismo.

Perrone tampoco escondió su posicionamiento frente a una eventual candidatura presidencial del bonaerense. Aunque reconoció que Kicillof todavía no formalizó esa decisión, admitió que dentro de su espacio existe “ese deseo de que sea presidente”. Y fue más contundente: “Axel es el mejor candidato o el más representativo en el peronismo”.

En San Juan, esa construcción encuentra a Gioja como una de sus principales referencias. El exgobernador se mostró junto a Kicillof y sostiene un posicionamiento nacional alineado con el mandatario bonaerense. La presencia de Perrone en la reunión con Daer refuerza su lugar dentro de ese esquema.

Andino, la otra línea del peronismo sanjuanino

La otra construcción que comienza a moverse en el PJ provincial tiene como figura visible a Cristian Andino, dirigente que mantiene su vínculo con Sergio Uñac y cuenta con el respaldo de una estructura territorial que conserva peso en distintos departamentos.

Andino también empezó a caminar la provincia pensando en 2027. Su fortaleza pasa por el entramado político que conserva Uñac, con intendentes, legisladores y referentes departamentales que siguen dentro de su espacio.

En 2025, además, Andino fue primer candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan en una lista cuya conformación tuvo una fuerte intervención del exgobernador. Esa relación lo posicionó como una de las figuras del uñaquismo con proyección dentro del peronismo provincial.

La diferencia con Perrone está en el tipo de construcción. Mientras el dirigente rivadaviense expone su alineamiento con Kicillof y trabaja para expandir MDF, Andino desarrolla una estrategia asentada en la estructura territorial de Uñac.

El exgobernador Sergio Uñac ya había dado señales de sus aspiraciones nacionales al instalarse como precandidato a presidente del PJ con la mirada puesta en 2027. De esta manera, aunque sin una identificación nacional tan explícita como la de Perrone, Andino se mueve dentro de un espacio que también busca disputar poder más allá de San Juan.

Por ahora no existe una competencia formal entre ambos dirigentes, pero los movimientos empiezan a marcar el terreno. Perrone trabaja con Kicillof como referencia y Gioja como conducción local. Andino se apoya en una estructura departamental más consolidada y en el esquema político de Uñac.

La reunión de Daer con Gioja y Perrone fue, en ese sentido, más que una postal. Mostró cómo la discusión nacional del peronismo comienza a tener traducción en San Juan, mientras dos espacios ya caminan la provincia con un objetivo común: llegar a 2027 en condiciones de disputar el liderazgo y las listas del justicialismo.