La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará el próximo lunes 27 de julio a la Argentina para cumplir una agenda que combinará reuniones políticas con una visita a uno de los principales proyectos energéticos del país: Vaca Muerta.

La visita se concretará por invitación del presidente Javier Milei y se da en un contexto de fuerte sintonía entre el Gobierno nacional y el organismo internacional, luego de los avances registrados en el programa económico acordado con el Fondo.

Hasta el momento, la única actividad confirmada es un recorrido por Loma Campana, uno de los principales desarrollos de shale oil y shale gas de Vaca Muerta, donde Georgieva será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. La recorrida está prevista para el martes 28 de julio y buscará mostrar el potencial energético argentino como motor de crecimiento y generación de divisas.

Además, se espera que la titular del FMI mantenga reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Si bien la agenda oficial aún no fue difundida en detalle, desde el Gobierno consideran que la visita representa un nuevo gesto de respaldo al rumbo económico impulsado por la administración nacional.

El viaje de Georgieva se produce en un momento en el que el Ejecutivo busca consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer las reservas y avanzar con inversiones vinculadas al sector energético. En ese marco, Vaca Muerta aparece como uno de los proyectos estratégicos para incrementar las exportaciones y atraer capitales al país.