La actividad económica registró una fuerte caída durante julio de 2026. Según informó este jueves el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica retrocedió 2,9% respecto de junio en términos desestacionalizados, mientras que en la comparación interanual mostró una baja del 1,4%.

El retroceso mensual fue el mayor registrado desde abril de 2020, cuando la actividad había caído en medio de las restricciones por la pandemia. Además, el resultado estuvo por debajo de las previsiones privadas, que habían calculado una disminución cercana al 0,8% mensual.

Comercio e industria, entre los sectores que más cayeron

En la comparación con julio de 2025, ocho de los 15 sectores que integran el indicador registraron bajas. Entre los retrocesos más relevantes estuvieron el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída del 5,1%, y la industria manufacturera, que disminuyó 4,6%. Entre ambos sectores restaron 1,3 puntos porcentuales al resultado interanual.

También se registró una baja del 3% en la intermediación financiera. Por otro lado, el componente de impuestos netos de subsidios presentó una disminución del 4,5%.

En contraste, siete sectores mostraron crecimiento frente al mismo mes del año pasado. La pesca encabezó las subas con un incremento interanual del 424,5%, seguida por la explotación de minas y canteras, que avanzó 8,4%. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura tuvo una mejora del 0,7%.

Cómo viene la actividad en 2026

Pese al resultado de julio, la actividad económica acumuló un crecimiento del 1,7% durante los primeros siete meses del año en comparación con igual período de 2025. El componente tendencia-ciclo también mostró una variación positiva del 0,2% respecto de junio.

La evolución mensual viene mostrando fuertes oscilaciones. Durante el primer semestre hubo tres meses con crecimiento frente al mes anterior y otros tres con caídas. Julio profundizó esa dinámica con el retroceso mensual más pronunciado del año.

El dato se conoció luego de que el Producto Bruto Interno desestacionalizado cayera 0,6% durante el segundo trimestre respecto de los primeros tres meses del año. Para el conjunto de 2026, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central había proyectado un crecimiento del 2,1%.