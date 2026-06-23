La actividad de explotación de minas y canteras registró un crecimiento interanual de 12,3% durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el último informe de avance del nivel de actividad económica publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato posicionó al sector entre los de mejor desempeño de la economía argentina en los primeros meses del año y volvió a reflejar el peso que la minería mantiene dentro del esquema productivo nacional.

Según el organismo, la minería fue una de las actividades que más creció en comparación con el mismo período de 2025. El resultado se ubicó por encima de la expansión general de la economía, que durante el trimestre registró una variación interanual de 2,3%, lo que evidencia un ritmo de crecimiento significativamente superior al promedio nacional.

El desempeño del sector se produjo en un contexto de consolidación de inversiones vinculadas a la exploración y al desarrollo de proyectos mineros en distintas regiones del país. Durante los últimos años, la actividad estuvo impulsada principalmente por el interés creciente en minerales considerados estratégicos para la transición energética global, como el cobre y el litio, además de los tradicionales proyectos de oro y plata.

El informe del Indec muestra que la minería se ubicó entre las actividades con mejor desempeño durante el primer trimestre de 2026. La explotación de minas y canteras registró un crecimiento interanual de 12,3%, sólo por detrás de sectores como la pesca y la agricultura. El resultado se produjo en un contexto de recuperación de la actividad económica, que en conjunto avanzó 2,3% respecto del mismo período del año anterior.

El desempeño del sector resulta especialmente relevante para provincias con fuerte presencia minera, entre ellas San Juan, donde se desarrollan algunos de los principales proyectos metalíferos del país. La provincia concentra iniciativas vinculadas al cobre, el oro y la plata, minerales que forman parte de la cartera de inversiones más importante de la minería argentina.

El informe del Indec también muestra que la minería mantuvo una participación relevante dentro del conjunto de actividades productivas del país. Si bien el crecimiento estuvo acompañado por otros sectores como la agricultura y la pesca, la explotación de minas y canteras volvió a ubicarse entre las ramas de actividad con mejor desempeño durante el período analizado.

Las perspectivas para el sector continúan ligadas a la evolución de los grandes proyectos en cartera y al contexto internacional de demanda de minerales. En ese marco, San Juan aparece como una de las provincias con mayores expectativas de crecimiento debido al avance de iniciativas vinculadas al cobre, un recurso considerado clave para el desarrollo de tecnologías asociadas a la electrificación y las energías renovables.