La baja del petróleo no se reflejará aún en los surtidores de San Juan

La reciente baja del precio internacional del petróleo, impulsada por la desescalada del conflicto en Medio Oriente, abre la puerta a un posible alivio para los consumidores. Sin embargo, en San Juan ese impacto no será inmediato. Así lo explicó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia, Miguel Caruso, quien aclaró que los valores en los surtidores se mantendrán sin cambios por el momento.

“El hecho de que bajen los precios internacionales no quiere decir que en el corto plazo los combustibles vayan a bajar”, sostuvo Caruso en declaraciones a DIARIO HUARPE.

Según detalló, existe un mecanismo aplicado por las petroleras que actúa como amortiguador de las variaciones externas y que ahora condiciona cualquier reducción.

Ese sistema, conocido como “buffer de precios”, fue implementado durante los meses de alta volatilidad internacional para evitar traslados bruscos al consumidor. “Se venía manteniendo un buffer para que no se actualice el 100% de los movimientos internacionales”, explicó el referente del sector.

En este contexto, las estaciones de servicio deben primero comercializar el combustible adquirido bajo ese esquema antes de que se refleje cualquier baja.

“Los precios se van a mantener hasta que se cumpla el cupo del buffer que venimos arrastrando hace meses”, indicó Caruso.

La clave, entonces, está en el volumen de stock acumulado. Solo una vez que ese combustible sea vendido, podría comenzar a percibirse una reducción en los valores. “Cuando se venda todo ese volumen, recién debería bajar el precio”, señaló, aunque aclaró que no hay certezas sobre cuándo ocurrirá.

Más allá del escenario internacional favorable, el precio final en Argentina depende de múltiples factores internos. Entre ellos, Caruso mencionó la estabilidad del tipo de cambio, la política impositiva y el costo de los biocombustibles.

“Para que baje el combustible, no deben aumentar los impuestos, ni el dólar, ni modificarse los biocombustibles”, advirtió. En ese sentido, remarcó que la tendencia global por sí sola no garantiza un alivio automático en el mercado local.

De este modo, aunque el contexto internacional marca un descenso en el precio del crudo, en San Juan comienza una etapa de transición en la que el impacto dependerá del consumo interno y de la estabilidad de las variables económicas. Por ahora, la baja en los surtidores deberá esperar.