La Cámara de Diputados retomará su actividad legislativa en agosto con un tema que el Gobierno considera prioritario: el tratamiento de la reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa orientada a facilitar la incorporación al sistema financiero de dólares que actualmente permanecen fuera del circuito formal.

El proyecto será uno de los primeros asuntos que el oficialismo buscará debatir luego del receso parlamentario. Para avanzar con la propuesta, el Ejecutivo deberá reunir el respaldo de bloques dialoguistas, ya que no cuenta con mayoría propia en la Cámara baja.

La iniciativa apunta a ampliar los beneficios del régimen vigente y brindar mayores garantías a quienes decidan exteriorizar fondos de origen lícito no declarados. Entre los cambios previstos figura una flexibilización de las condiciones para adherir al esquema y una reducción de las sanciones que podrían derivarse de errores u omisiones en las declaraciones juradas.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es incentivar el ingreso de parte de los dólares que hoy se mantienen fuera del sistema financiero y fortalecer la circulación de esos recursos dentro de la economía formal. La expectativa oficial es que una mayor cantidad de contribuyentes se sume al régimen durante los próximos meses.

El debate legislativo comenzará una vez finalizado el receso invernal y se perfila como uno de los principales desafíos del oficialismo en el segundo semestre del año. La discusión volverá a poner en el centro de la escena las políticas destinadas a fomentar el blanqueo de capitales y su impacto sobre la recaudación, la actividad económica y el sistema tributario.