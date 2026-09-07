La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en la causa que investigaba presuntas irregularidades vinculadas con sus declaraciones juradas y la emisión de deuda durante su paso por el Ministerio de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri.

La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, integrantes de la Sala I, quienes rechazaron la apelación presentada por el fiscal Carlos Rívolo contra el sobreseimiento que había sido dispuesto en primera instancia.

La investigación se había iniciado en 2017 y buscaba determinar, entre otras cuestiones, si Caputo había omitido deliberadamente declarar vínculos con sociedades del exterior y si existió algún conflicto entre sus intereses privados y su participación como funcionario en operaciones de deuda pública.

Uno de los puntos centrales estuvo relacionado con Noctua Partners LLC, administradora de fondos de inversión que adquirió bonos argentinos. Caputo había sido vinculado con esa firma a partir de información conocida a través de los Paradise Papers.

La Justicia también investigó la relación de LC Advisors con Noctua Asset Management y la participación del entonces secretario de Finanzas en operaciones de colocación de deuda.

Por qué confirmaron el sobreseimiento

Al analizar el expediente, la Cámara consideró que no se logró demostrar que Caputo hubiera actuado con intención de ocultar información en sus declaraciones juradas.

Los magistrados tuvieron en cuenta que parte de las vinculaciones cuestionadas figuraban en información fiscal y que posteriormente el funcionario rectificó sus presentaciones.

Otro punto analizado fue la posibilidad de que Noctua hubiera recibido algún beneficio por su relación con Caputo durante las operaciones de deuda. Sin embargo, el tribunal sostuvo que la acusación no pudo identificar una ventaja concreta obtenida por la compañía ni demostrar la utilización de información reservada para favorecerla.

Los jueces también remarcaron que la emisión de deuda pública fue producto de una decisión de política económica en la que participaron distintos organismos y funcionarios, y no una determinación individual de Caputo.

Una investigación iniciada en 2017

El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada en 2017 y contempló inicialmente posibles delitos como omisión maliciosa en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

La fiscalía había apelado el sobreseimiento al considerar que todavía existían elementos para profundizar la investigación.

Sin embargo, la Cámara rechazó esos argumentos y concluyó que no se acreditó una conducta delictiva dolosa ni quedaron medidas pendientes que justificaran mantener abierta la causa.

De esta manera, quedó confirmado el sobreseimiento de Caputo en una investigación judicial que se extendió durante casi nueve años.