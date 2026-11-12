La Canasta Básica Total (CBT) aumentó un 3,5% en octubre de 2026, su mayor incremento mensual desde enero, y una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos de aproximadamente $1.690.000 para no ser considerada pobre, según informó este jueves 12 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La suba superó la inflación general del mes, que se ubicó en el 2,2%.

El incremento de la canasta, que contempla alimentos y otros bienes y servicios esenciales, marcó una aceleración respecto de septiembre, cuando había registrado un aumento del 1,7%. Además, acumuló una variación del 29,1% en los primeros diez meses del año y del 39,2% en la comparación interanual.

Los valores corresponden a un hogar de referencia compuesto por dos adultos y dos niños en edad escolar, de acuerdo con la metodología utilizada por el organismo estadístico para el Gran Buenos Aires.

En términos concretos, esa misma familia había necesitado $1.632.505 en septiembre para superar la línea de pobreza. Esto significa que, en apenas un mes, el ingreso mínimo requerido aumentó alrededor de $57.500.

Cuánto necesitó una familia para no ser indigente

La Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para determinar la línea de indigencia, también registró un aumento superior a la inflación general.

En octubre, su costo avanzó un 3,1%, el incremento mensual más elevado desde febrero. De esta manera, una familia de cuatro integrantes necesitó $761.261 para cubrir sus necesidades alimentarias básicas y no quedar por debajo de la línea de indigencia.

En septiembre, ese mismo hogar había requerido $738.690, por lo que el costo de los alimentos esenciales aumentó aproximadamente $22.600 en un mes.

En la comparación interanual, la canasta alimentaria registró una suba del 39,9%, mientras que el incremento acumulado durante 2026 alcanzó el 29,1%.

Las canastas aumentaron más que la inflación

Uno de los aspectos más relevantes del informe es la diferencia entre el aumento de las canastas básicas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Mientras la inflación general fue del 2,2% en octubre, la canasta alimentaria aumentó 3,1% y la total avanzó 3,5%. Esto significa que los bienes y servicios utilizados para determinar las líneas de pobreza e indigencia se encarecieron a un ritmo mayor que el promedio de los precios.

La diferencia también se observa en la comparación anual. La inflación interanual alcanzó el 33,1%, mientras que las canastas alimentaria y total acumularon aumentos del 39,9% y 39,2%, respectivamente.

Los indicadores son utilizados por el Indec para establecer los ingresos mínimos de referencia que permiten determinar si un hogar se encuentra por debajo de las líneas de pobreza o indigencia.

Cabe aclarar que los montos corresponden a las canastas calculadas para el Gran Buenos Aires y no representan una medición específica del costo de vida en San Juan.