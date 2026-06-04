El cosecretario general de la CGT Jorge Sola presentó durante la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realiza en Ginebra, Suiza, una denuncia contra el gobierno de Javier Milei por presuntos incumplimientos de normas internacionales que regulan el mundo del trabajo, a partir de la reciente reglamentación de la reforma laboral.

“En Argentina, el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición. (Se pretende) redefinir de raíz el modelo de relaciones laborales del país, basado en una premisa tan equivocada como peligrosa: 'que la protección de los trabajadores es un obstáculo para el desarrollo económico'", se quejó en su alocución en la cumbre en el país europeo.

"Esto no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023", agregó Sola.

En paralelo, otro de los cosecretarios generales de la central, Cristian Jerónimo, sostuvo que existen antecedentes internacionales que respaldan la posición de las organizaciones gremiales y no la del Gobierno.

“No cumplen con el derecho internacional, la Corte de La Haya le dio la razón a los trabajadores sobre que el derecho a huelga es un derecho adquirido en las bases de todos los trabajadores”, afirmó en una entrevista radial.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza, Jerónimo dijo que “no se descarta un paro general”, tras los cuatro que la CGT ya realizó desde que gobierna Milei.

Hace unos días el Gobierno reglamentó aspectos centrales de la reforma laboral mediante el decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, fijando así el alcance de distintos artículos de la Ley vinculados con la registración del empleo, los recibos de sueldo, las licencias médicas, las desvinculaciones laborales y los trámites jubilatorios, entre otras cuestiones.



