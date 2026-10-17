La Confederación General del Trabajo (CGT) reclamó este viernes 16 de octubre la unidad del peronismo y pidió dejar atrás las disputas internas para construir una alternativa política al gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Durante el acto por el Día de la Lealtad, realizado en la sede de Azopardo, la conducción sindical también lanzó un mensaje interpretado como un respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, al cuestionar la proscripción de dirigentes políticos.

La conmemoración se desarrolló en el salón Felipe Vallese, en Buenos Aires, con motivo de los 81 años de la histórica movilización del 17 de octubre de 1945. El encuentro reunió a dirigentes gremiales y referentes del justicialismo, aunque estuvo marcado por una convocatoria reducida y la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Entre los presentes estuvieron el expresidente Eduardo Duhalde, Jorge Ferraresi, Sergio Berni, Juan Manuel Abal Medina y Julio Alak. Los discursos estuvieron a cargo de los tres cosecretarios generales de la central obrera: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

El mensaje de la CGT a Cristina Kirchner

Uno de los momentos centrales de la jornada llegó durante la intervención de Cristian Jerónimo, quien cuestionó las divisiones internas del peronismo y reclamó una reorganización política que incluya a todos los sectores del movimiento.

"Necesitamos volver a sentarnos en una mesa, volver a construir un programa de país", expresó el sindicalista, al advertir que las diferencias personales no deberían impedir la elaboración de una propuesta común.

En ese contexto, Jerónimo lanzó una frase interpretada como un guiño a Cristina Kirchner, aunque no la mencionó directamente: "No podemos permitir que nos vuelvan a proscribir a nuestros dirigentes, a nuestras dirigentes".

El dirigente también sostuvo que el peronismo debe trabajar para regresar al Gobierno, pero remarcó que ese objetivo tiene que estar acompañado por respuestas concretas a los problemas económicos y sociales.

La CGT pidió dejar atrás los egos y las internas

Durante su discurso, Jerónimo insistió en la necesidad de superar los enfrentamientos dentro del justicialismo y cuestionó a quienes priorizan las aspiraciones individuales por encima de la construcción colectiva.

Además, criticó al gobierno de Javier Milei por su política económica y por el operativo de seguridad desplegado durante la Marcha Federal Universitaria del jueves. En particular, acusó al oficialismo de introducir infiltrados en la movilización, una denuncia que no fue acreditada durante el acto.

Por su parte, Jorge Sola planteó que el movimiento obrero debe ocupar un lugar central en la elaboración de una propuesta política y económica. El sindicalista defendió el trabajo como eje de la organización social y reclamó mayor participación de los gremios en las decisiones del peronismo.

En tanto, Octavio Argüello cerró el encuentro con un llamado a fortalecer la unidad del movimiento y recuperar sus principios históricos.

Una celebración con ausencias y la mirada puesta en 2027

La CGT decidió adelantar al viernes la conmemoración del Día de la Lealtad y realizar un encuentro en su sede, luego de que no prosperara la iniciativa de organizar un acto multitudinario en un estadio.

La ausencia de Axel Kicillof fue uno de los datos políticos de la jornada. El gobernador bonaerense tiene previsto encabezar este sábado 17 de octubre una actividad en La Matanza, que contará con la participación de referentes sindicales como Héctor Daer y Hugo Moyano.

Pese al llamado a la unidad, las diferentes convocatorias reflejan las tensiones que atraviesa actualmente el peronismo en su proceso de reorganización.

El encuentro finalizó sin anuncios de nuevas medidas de fuerza ni un calendario de protestas. Sin embargo, los tres integrantes de la conducción coincidieron en que el sindicalismo debe participar activamente en la construcción de una propuesta política de cara a 2027.