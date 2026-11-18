El dólar oficial cerró este miércoles a $1.580 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue llegó a $1.630 en el mercado informal. En paralelo, las cotizaciones financieras y el dólar cripto registraron subas, con el contado con liquidación en $1.719 y el cripto en $1.740.

La actualización de las cotizaciones mostró nuevos movimientos en el mercado cambiario, con diferencias entre el tipo de cambio oficial y las alternativas financieras. El avance del dólar blue y de los dólares financieros volvió a poner el foco sobre la brecha cambiaria.

El dólar blue se vende a $1.630

El dólar blue acumuló una suba de $25 durante este miércoles y se comercializó a $1.610 para la compra y $1.630 para la venta. En una actualización previa de la jornada, había alcanzado los $1.620 para la venta, con valores de $1.600 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial cerró en el Banco Nación a $1.530 para la compra y $1.580 para la venta. La cotización minorista avanzó empujada por los movimientos del tipo de cambio oficial.

Los financieros superaron los $1.600

Los dólares financieros también operaron al alza durante la jornada. El contado con liquidación (CCL) subió 1,3% y llegó a $1.719, mientras que el dólar MEP avanzó 1,2% y se ubicó en $1.619.

La diferencia entre el dólar oficial y el financiero volvió a generar atención en el mercado. La combinación de un tipo de cambio oficial con movimientos más moderados y un contado con liquidación por encima de los $1.700 llevó a la brecha cambiaria a su nivel más alto en un año, según el reporte citado.

El dólar cripto alcanzó los $1.740

Otra de las cotizaciones que registró un incremento fue el dólar cripto, que subió 1,5% durante este miércoles y alcanzó los $1.740. De esta manera, se ubicó por encima del resto de las referencias cambiarias mencionadas en la actualización.

En tanto, el dólar tarjeta también avanzó y se ubicó en $2.054, impulsado por la cotización del oficial. Así, se mantuvo como la alternativa más elevada entre los tipos de cambio informados.

La suba del riesgo país encarece el financiamiento empresarial

El incremento del riesgo país también tiene consecuencias sobre el financiamiento del sector privado. El indicador pasó de 400 puntos básicos en junio a los actuales 856, lo que refleja un mayor costo del dinero para el Gobierno y para las empresas argentinas que buscan emitir deuda.

De acuerdo con la información difundida, la emisión de deuda corporativa cayó a la mitad y se encareció. El aumento del riesgo país representa una dificultad adicional para las compañías que necesitan acceder a los mercados para conseguir fondos.