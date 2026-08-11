Un cuestionamiento técnico sobre la trazabilidad de casi $4 billones de pesos captados en una licitación de deuda pública escaló en un escándalo político y hasta se convirtió en un duro enfrentamiento judicial. La diputada nacional Marcela Pagano llevó el caso a los tribunales y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, desatando un feroz cruce en redes sociales que sumó la intervención del presidente Javier Milei.

La presentación judicial y la frase que encendió la mecha

Pagano radicó una denuncia penal contra Luis Caputo, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y otros funcionarios de las áreas de Hacienda, Finanzas y Tesorería. La presentación solicita investigar la posible comisión de delitos como malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación por administración fraudulenta agravada.

"La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra", disparó la legisladora a través de su cuenta en la red X. Para respaldar su cuestionamiento, Pagano expuso una reciente declaración pública de Bausili, quien al ser consultado sobre el destino del excedente financiero había argumentado que los fondos correspondían al Tesoro y acotó: "Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están".

Querella por calumnias y el respaldo presidencial

La respuesta del ministro de Economía no se hizo esperar. Caputo negó irregularidades, sostuvo que los recursos poseen trazabilidad pública y anunció que querellará a la diputada por calumnias e imputación falsa de delitos. Además, anticipó que, en caso de obtener un resarcimiento económico en la Justicia, donará el monto a una institución de bien público.

El conflicto sumó un ingrediente de alto voltaje político con la intervención de Javier Milei, quien respaldó públicamente la gestión de su ministro y cuestionó a la legisladora. La contienda expone la fractura definitiva con Pagano, quien ingresó al Congreso por La Libertad Avanza en 2023 pero se distanció del bloque para posicionarse como una de las voces más críticas del rumbo económico.

Cruce de denuncias en X.

El trasfondo técnico de los fondos en disputa

El eje central de la controversia abarca aproximadamente $4 billones obtenidos mediante instrumentos de deuda del Tesoro Nacional:

La postura de la denuncia: Sostiene que los fondos permanecieron un período sin un destino público transparente, exigiendo que la Justicia determine quién ordenó las transferencias y dónde estuvieron depositados.

La explicación oficial: Desde el Ministerio de Economía argumentan que el remanente de la licitación fue colocado en cuentas que el Tesoro posee en bancos comerciales.

Según la cartera económica, la maniobra buscó administrar la liquidez del sistema para evitar subas en las tasas de interés. La disputa continuará en dos frentes paralelos: la investigación en la Justicia federal sobre el manejo de los fondos públicos y la querella por calumnias promovida por la conducción económica.

En el centro de la discusión aparecen aproximadamente $4 billones que Pagano considera que no tuvieron una trazabilidad pública suficiente después de una licitación del Tesoro. Economía rechazó esa interpretación y explicó que el excedente fue colocado en cuentas del Tesoro en bancos comerciales para evitar problemas de liquidez que pudieran provocar una fuerte suba de las tasas de interés.

Pagano encendió las redes y apuntó contra Caputo

La diputada llevó primero el enfrentamiento al terreno judicial. Presentó una denuncia penal contra Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros funcionarios de Hacienda, Finanzas y la Tesorería por el manejo de los fondos.

Pero Pagano decidió además exponer públicamente la acusación. “La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, escribió en X. La legisladora sostuvo que será la Justicia la que deberá determinar dónde estuvieron los recursos, quién ordenó los movimientos y cuál fue finalmente su destino.

El planteo tiene como antecedente una declaración de Bausili que rápidamente se viralizó. Consultado sobre los fondos, el titular del Central reconoció que la pregunta correspondía al Tesoro y agregó: “Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están”. Una frase que Pagano utilizó para reforzar sus cuestionamientos.

Bausili no pudo justificar dónde están los $4 billones.



Caputo recogió el guante y amenazó con querellarla

Luis Caputo no dejó pasar la acusación. El ministro decidió contestarle públicamente y negó que exista algún misterio alrededor de los recursos cuestionados. “Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias”, respondió.

La pelea no terminó ahí. Caputo sostuvo que avanzará judicialmente contra Pagano “por imputarme falsamente la comisión de un delito” y hasta anticipó qué hará si eventualmente recibe una reparación económica por la causa: “Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”.

El ministro convirtió así la denuncia original en un enfrentamiento judicial de doble vía. Pagano quiere que la Justicia investigue la administración de los recursos públicos y Caputo pretende que la diputada responda por haberlo acusado de cometer delitos.



Milei se metió en la pelea

La discusión terminó escalando hasta el Presidente. Javier Milei salió públicamente en defensa de Caputo y volvió a cargar contra Pagano, una dirigente con la que mantiene un enfrentamiento político desde hace tiempo.

La intervención presidencial terminó de transformar el episodio en una nueva batalla dentro del universo libertario. Pagano llegó al Congreso en 2023 como integrante de La Libertad Avanza, pero posteriormente rompió con el oficialismo y pasó a convertirse en una de las voces más críticas del Gobierno desde la Cámara de Diputados.

El enfrentamiento tiene por eso una carga política adicional. No se trata simplemente de una diputada opositora cuestionando al ministro de Economía, sino de una legisladora surgida del propio armado de Milei que ahora denuncia penalmente a dos hombres centrales del programa económico libertario.

Detrás de los insultos, amenazas judiciales y publicaciones existe una discusión concreta sobre aproximadamente $4 billones captados por el Tesoro mediante una licitación de deuda pública.

La respuesta de Milei

Pagano sostiene que esos recursos quedaron durante un período sin un destino públicamente trazable y pidió investigar si existieron delitos vinculados con su administración. Entre las figuras incluidas en la presentación aparecen malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y defraudación por administración fraudulenta agravada.

"Si buscamos bien, en algún lado están”, respondió Bausili cuando le preguntaron por 4 billones de pesos en conferencia de prensa. Desde Economía rechazan completamente esa lectura. La explicación oficial sostiene que el excedente terminó depositado en cuentas que el Tesoro mantiene en bancos comerciales para administrar la liquidez y evitar una presión adicional sobre las tasas de interés.

Ahora habrá dos discusiones paralelas. Una estará en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si existe algún elemento para avanzar sobre la denuncia presentada por Pagano. La otra seguirá librándose en el terreno donde comenzó la pelea política: las redes sociales.

Porque lo que empezó como una pregunta sobre el destino de fondos públicos terminó exponiendo otra vez las heridas que dejó la ruptura de Pagano con el mileísmo. Esta vez, con Caputo, Bausili y el propio Milei metidos en una guerra pública por $4 billones que ya cruzó las puertas de los tribunales.

