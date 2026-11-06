En la antesala de la 65ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, la Escuela de Comercio Eusebio de Jesús Dojorti realizó una nueva edición de “Estampas Tradicionales 2026”. La propuesta cultural reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos en una jornada dedicada a revalorizar las costumbres y la identidad de Jáchal.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la institución educativa y convocó a la comunidad en torno a distintas expresiones del patrimonio cultural local. El intendente Matías Espejo estuvo presente y acompañó las actividades organizadas por la escuela.

Durante el encuentro, los estudiantes presentaron estampas tradicionales con representaciones, escenarios temáticos y trabajos expositivos. Las propuestas recrearon distintos aspectos de la historia, la cultura y las costumbres que forman parte de la identidad jachallera.

Música, danza y representaciones artísticas

El programa incluyó la presentación de Fabián Carrizo y dramatizaciones realizadas por alumnos de la institución. También participaron el Taller Musical A y T, estudiantes de la escuela con cuadros de danza y el Ballet Pampa Vieja.

La propuesta artística continuó con las actuaciones del Dúo Duarte Molina y Luis Capdevila, además de Martín Aballay. El cierre de la noche estuvo a cargo de Los Cabanay, quienes brindaron un espectáculo musical ante el público presente.

El encuentro en la previa de la Fiesta Nacional

Desde la Municipalidad de Jáchal destacaron el compromiso y la creatividad de la comunidad educativa para concretar una nueva edición de “Estampas Tradicionales”. La iniciativa busca mantener vivas las tradiciones y fortalecer el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones.

La actividad se enmarcó en las propuestas preparatorias de la 65ª Fiesta Nacional de la Tradición, una celebración que pone en el centro las raíces y expresiones culturales del departamento. De esta manera, la Escuela de Comercio volvió a generar un espacio de encuentro para compartir y transmitir las costumbres jachalleras.