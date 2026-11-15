San Juan proyecta desembolsos privados por más de USD 22.400 millones correspondientes a iniciativas aprobadas, anunciadas o ya inauguradas desde diciembre de 2023. El fuerte flujo de capitales tiene como motor principal a la minería de cobre y oro apalancada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), acompañado por desembolsos en energías renovables, industria calera, farmacéutica y agroindustria.

De acuerdo con el relevamiento conjunto del Ministerio de Economía de la Nación y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, los cuatro proyectos mineros aprobados dentro del RIGI concentran más de USD 22.100 millones (de los cuales más de USD 13.450 millones corresponden a primeras etapas ya con ingeniería y aprobación ambiental) y proyectan la creación de más de 44.600 empleos directos e indirectos.

“Nuestro objetivo es generar las condiciones claras para que el sector privado crezca, invierta y genere empleo genuino. El mejor plan social es un buen trabajo”, sostuvo el gobernador de San Juan Marcelo Orrego para el medio nacional Infobae, al destacar la estrategia oficial, que apuesta a convertir a la provincia en el epicentro de la transición energética mediante la producción cuprífera.

Gobernador Marcelo Orrego.

Proyección exportadora y empleo a una década

El impacto macroeconómico de esta cartera proyecta transformar la matriz productiva de la provincia. En 2025, San Juan lideró las exportaciones de Cuyo con USD 2.101 millones, explicados en más de un 85% por la minería (oro, plata y cal).

Según las estimaciones del Gobierno provincial, con tres o cuatro proyectos de cobre en plena producción hacia 2035, las ventas externas anuales de este mineral alcanzarán entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones —multiplicando por siete o más las exportaciones actuales—, mientras que el empleo vinculado al sector podría sumar unos 70.000 puestos de trabajo en la próxima década, prácticamente duplicando el empleo formal privado existente hoy en la provincia.

Los gigantes del cobre y el oro en el RIGI

La cartera de grandes proyectos mineros sanjuaninos que ya ingresaron al régimen especial se compone de cuatro desarrollos importantes. Primero, está el de Vicuña (BHP y Lundin Mining). Es el mayor proyecto cuprífero de la cordillera sanjuanina, con una inversión total anunciada superior a los USD 18.000 millones y una primera etapa aprobada en el RIGI por USD 9.737 millones. Solo este emprendimiento calcula más de 31.000 puestos de trabajo entre construcción y operación.

Luego está Los Azules (McEwen Copper) que prevé un desembolso total de USD 3.100 millones para la extracción de cobre en Calingasta, con USD 2.672 millones ya aprobados bajo el esquema de incentivos.

En tercer lugar, está Gualcamayo – Carbonatos Profundos (de Minas Argentinas). Es un desarrollo aurífero en Jáchal aprobado por USD 665 millones. Finalmente, Veladero (Iglesia), que se encuentra en una etapa de ampliación de la mina de oro por USD 380 millones.

Además de estos cuatro grandes emprendimientos, existen otros proyectos de gran escala que avanzan hacia futuras presentaciones en el RIGI —y que aún no están sumados a la estadística oficial—, entre ellos El Pachón (Glencore, con USD 9.500 millones proyectados), Altar (USD 1.600 millones estimados), el programa G50 en Gualcamayo (hasta USD 1.500 millones) y Lunahuasi.

Parque Solar de Genneia que abastecerá a la extracción minera.

Sector energético

Por fuera de los megaemprendimientos metalíferos, el sector privado acumula inversiones superiores a los USD 351 millones en rubros estratégicos de la economía provincial. Con ello, la energía solar por parte de Genneia que inauguró el Parque Solar San Juan Sur en Sarmiento (USD 110 millones y 129 MW), mientras que los parques San Fernando y San Roberto en Media Agua suman otros USD 50 millones.

Por su parte, La farmacéutica Adium Pharma amplía su planta de Pocito por más de USD 60 millones; mientras que Calera San Juan inauguró su cuarto horno (USD 15 millones) más generación solar propia (USD 1,8 millones); y Grupo Calidra anunció un nuevo horno en La Laja por USD 30 millones.

Servicios mineros y construcción

En esta materia, Chimbas se instalaron laboratorios especializados de Lenor (USD 4 millones y 110 empleos) y Bureau Veritas, junto a una planta de hormigón y perforadoras de H3 (USD 11 millones en total) y una ampliación plástica (USD 1 millón). En Pocito, GeominLab invirtió USD 2,5 millones.

Agroindustria

SolFrut inauguró una planta de envasado de aceite de oliva (USD 11 millones) y lanzó un plan de USD 19,5 millones (2026-2028) que incluye una procesadora de pistachos.

Créditos a pymes

Entre 2024 y 2026, las líneas subsidiadas a través del Banco San Juan y agencias provinciales financiaron proyectos por cerca de $100.000 millones, destinando unos USD 35 millones a bienes de capital para pymes locales.

Fuente: Infobae.