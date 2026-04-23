El vicegobernador Fabián Martín no dudó en delinear el escenario electoral en San Juan de cara a 2027 y afirmó que debe construirse un frente amplio para “ganarle al kirchnerismo” y evitar que “vuelvan”. También se refirió a la posibilidad de reelección del actual gobernador, Marcelo Orrego, y a su propio rol dentro de ese esquema.

Martín fue enfático al plantear que el objetivo central es conformar un espacio amplio que reúna a todos los sectores no kirchneristas. “Tenemos que ser pragmáticos y armar el frente más amplio posible para ganar”, sostuvo en Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV. En ese sentido, aclaró que no se trata solo de un sector puntual, sino de integrar a distintas fuerzas con un objetivo común: “evitar que ocurra lo del 2025, cuando el kirchnerismo o peronismo se aprovechó de la división de votos”.

Para el vicegobernador, la sociedad aún mantiene un rechazo a experiencias pasadas. “La ciudadanía no quiere volver a ese pasado desordenado”, afirmó, al tiempo que advirtió que quienes hoy se presentan como alternativa “fueron parte del problema”. En ese marco, insistió en que la única forma de competir con chances reales es consolidar la unidad, incluyendo tanto a sectores libertarios como a otros espacios alejados del kirchnerismo.

Orrego y un segundo mandato

En otro tramo de la entrevista, Martín respaldó la gestión de Marcelo Orrego y consideró que el gobernador está en condiciones de buscar la reelección. “Está preparado para seguir llevando adelante la provincia”, aseguró.

El vicegobernador destacó el rumbo de la actual gestión, al señalar que se ha logrado generar confianza y atraer inversiones, posicionando a San Juan como un actor clave a futuro. “En pocos años puede convertirse en uno de los motores productivos del país”, proyectó.

Consultado sobre la posibilidad de volver a integrar la fórmula, Martín evitó definiciones tajantes, aunque dejó abierta la puerta: “Si el gobernador me lo pide, claro que sí”. De todos modos, aclaró que se trata de decisiones que se tomarán más adelante.

Reelección y límites

Finalmente, Martín abordó el debate sobre la cantidad de mandatos permitidos por la Constitución provincial. Recordó que la normativa vigente habilita hasta tres períodos, aunque remarcó que tanto él como Orrego han planteado públicamente una postura más acotada.

“La Constitución lo permite, es un derecho adquirido, pero siempre dijimos que dos mandatos son suficientes”, explicó. En ese sentido, sostuvo que, más allá de lo legal, existe un compromiso político de limitar las gestiones a ese plazo.

Con estos tres ejes, Martín dejó en claro el rumbo político que propone: unidad para competir, continuidad de gestión y reglas claras en materia institucional. Un esquema que, según su mirada, será clave para el escenario electoral que se viene en San Juan.

Textuales

Fabián Martín / Vicegobernador