La falta de acuerdo frenó el debate sobre biocombustibles en el Senado

El oficialismo tuvo que desactivar la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde buscaba avanzar con la modificación de la Ley de Biocombustibles. La decisión se tomó este miércoles luego de la reunión de Labor Parlamentaria, ante la falta de acuerdo con senadores que responden a distintos gobiernos provinciales.

El principal conflicto se concentró en las provincias vinculadas a la producción y abastecimiento de biocombustibles. Los planteos de legisladores de Salta, Tucumán, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires y San Luis impidieron que La Libertad Avanza reuniera los consensos necesarios para convocar al recinto.

La iniciativa contaba con un dictamen firmado la semana pasada y proponía elevar progresivamente los porcentajes de corte obligatorio de los combustibles. Sin embargo, los reclamos de empresas regionales y representantes provinciales frenaron el intento de llevar el proyecto al recinto.

Reclamos de las provincias

Las mayores diferencias surgieron entre los impulsores de la reforma y los representantes de Salta y Tucumán. En el Senado, esas posiciones son defendidas por Flavia Royón, Carolina Moisés y Beatriz Ávila, vinculadas políticamente con los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo.

A esos cuestionamientos se sumaron Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires, cuyos representantes reclamaron cambios destinados a proteger a las pequeñas y medianas empresas del sector.

El planteo fue expresado por los senadores santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto y por los pampeanos Victoria Huala y Daniel Kroneberger. También participaron de los reclamos los senadores por San Luis Fernando Salino, Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta.

La falta de coincidencias quedó expuesta durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en el Senado, intentó avanzar con la convocatoria para este jueves.

Qué plantea la reforma

El proyecto propone modificar el esquema actual de asignación de los biocombustibles mediante la eliminación de los cupos discrecionales y su reemplazo por mecanismos de licitación pública.

La iniciativa busca establecer mayores niveles de transparencia y competencia, además de garantizar neutralidad fiscal y estabilidad normativa para las empresas que participan del mercado.

En el caso del bioetanol utilizado en las naftas, el proyecto contempla mantener durante los primeros 12 meses desde la eventual sanción de la ley el corte obligatorio vigente del 12%.

Cumplido ese período, el porcentaje subiría al 15%, uno de los puntos centrales de la propuesta que genera expectativas entre las provincias productoras y cuestionamientos de sectores empresariales.

Para el biodiésel utilizado en el gasoil, el esquema acordado plantea una suba progresiva del porcentaje obligatorio. El corte pasaría primero del 5% al 7,5% y, un año después de la sanción, alcanzaría el 10%.

Más facultades para la Secretaría de Energía

La reforma también establece nuevas atribuciones para la Secretaría de Energía, que funcionaría como autoridad de aplicación.

El organismo podría modificar de manera excepcional y mediante una resolución fundada el porcentaje obligatorio de corte cuando existan situaciones comprobadas de escasez que comprometan el abastecimiento interno.

La misma facultad podría aplicarse ante dificultades técnicas o problemas vinculados con la calidad de los combustibles.

El proyecto incorpora además un límite a la participación empresarial en el mercado de bioetanol para promover mayor competencia. Según el texto consensuado, ninguna empresa elaboradora podrá superar el 20% del total de bioetanol comercializado en el corte obligatorio durante un año calendario.

Una discusión que quedó pendiente

La caída de la sesión no implica el cierre del debate, pero sí representa un nuevo obstáculo para el oficialismo, que deberá reconstruir acuerdos con los bloques provinciales antes de llevar nuevamente la iniciativa al recinto.

El punto central de la discusión será compatibilizar el aumento de los cortes con los reclamos de las economías regionales y de las Pymes productoras.

Por ahora, el Senado no avanzará con la reforma de la Ley de Biocombustibles, mientras las distintas bancadas continúan negociando modificaciones para intentar alcanzar un consenso que permita retomar el tratamiento del proyecto.