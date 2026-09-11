Las importaciones de bienes de capital productivo registraron una caída interanual del 10,6% durante el segundo trimestre de 2026, según datos oficiales difundidos por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía. Se trata del segundo trimestre consecutivo con una retracción interanual, después de cinco trimestres consecutivos de crecimiento.

Entre abril y junio, las compras de estos bienes alcanzaron los USD2.782 millones y representaron el 14% de las importaciones totales del trimestre. El retroceso se produjo en un contexto marcado por la fuerte caída de la actividad industrial.

El origen de las compras

El Mercosur se consolidó como el principal origen de las compras de bienes de capital productivo, con una participación del 25%. Detrás se ubicaron China, con el 24%, la Unión Europea, con el 20%, y Estados Unidos, también con el 20%.

China tuvo una participación especialmente importante en los bienes de capital de uso específico, donde representó el 37% de las importaciones. En los bienes de uso general, en tanto, concentró el 31%.

Transporte y maquinaria

El transporte aéreo de pasajeros fue el sector demandante que encabezó las compras, seguido por la fabricación de vehículos automóviles, la venta mayorista de máquinas, equipos y materiales conexos, la fabricación de autopartes y la fabricación de maquinaria y equipos de uso general. Esas cinco categorías explicaron el 63% de los bienes de capital productivo importados.

Por tipo de producto, los bienes vinculados al transporte representaron el 38,4% del valor importado, mientras que los de uso específico alcanzaron el 38,1% y los de uso general, el 23,5%. Entre los principales productos estuvieron aviones, vehículos para transporte de mercancías, tractores y máquinas y aparatos mecánicos.

Qué pasó con aviones, vehículos y tractores

La importación de aviones creció 26,7% respecto del segundo trimestre de 2025 y los comerciales de más de 15.000 kilos aumentaron 22,5%. Ese segmento alcanzó los USD471,2 millones y se convirtió en el principal producto importado del trimestre.

En cambio, los vehículos destinados al transporte de mercancías tuvieron una caída interanual del 32,1%. Los tractores mostraron una disminución del 44,5%, mientras que los tractores de carretera para semirremolques registraron una baja del 52,3%.

Para el tercer trimestre, el escenario aparece mixto, ya que estimaciones privadas calcularon una nueva caída de la inversión en julio. En agosto, en cambio, las importaciones de bienes de capital crecieron por primera vez en cinco meses, impulsadas por proyectos vinculados al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).