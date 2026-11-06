La industria manufacturera argentina continúa mostrando dificultades para consolidar su recuperación. Según los datos difundidos este viernes 6 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la producción industrial registró una caída del 1,8% interanual en septiembre, aunque mostró una leve mejora del 0,7% respecto de agosto. En los primeros nueve meses de 2026, el sector acumuló una contracción del 2,6% frente al mismo período del año anterior.

El informe oficial reveló que diez de las 16 divisiones industriales presentaron resultados negativos en la comparación con septiembre de 2025. Las mayores caídas se concentraron en maquinaria y equipo, así como en la fabricación de aparatos e instrumentos, dos actividades vinculadas con la producción de bienes de capital.

A pesar del crecimiento mensual, la serie tendencia-ciclo, que permite observar la evolución de la actividad más allá de las variaciones puntuales, registró una disminución del 0,4%. Este resultado refleja que el incremento de septiembre todavía no alcanza para confirmar una recuperación sostenida de la industria nacional.

Los sectores industriales que registraron las mayores caídas

El relevamiento del Indec mostró diferencias significativas entre las distintas actividades manufactureras. La fabricación de maquinaria y equipo encabezó los retrocesos, con una contracción interanual del 26,8%, seguida por otros equipos, aparatos e instrumentos, cuya producción disminuyó un 22%.

También se registraron resultados negativos en productos de tabaco, con una caída del 6,5%; prendas de vestir, cuero y calzado, con un descenso del 5,3%; y muebles, colchones y otras industrias manufactureras, que retrocedieron un 4,9%.

Por su parte, los productos de metal disminuyeron un 4%, mientras que la producción de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes cayó un 3,5%.

Otros rubros que finalizaron septiembre con resultados negativos fueron las industrias metálicas básicas (-1,1%), la refinación del petróleo (-0,8%) y la elaboración de alimentos y bebidas (-0,1%).

Qué actividades lograron crecer durante septiembre

A diferencia de los sectores que registraron caídas, seis ramas industriales mostraron una evolución positiva en la comparación interanual.

El mayor crecimiento correspondió a la fabricación de otros equipos de transporte, con una suba del 11%. Le siguieron madera, papel, edición e impresión, con un incremento del 6,4%, y productos minerales no metálicos, que avanzaron un 5,1%.

También presentaron mejoras las sustancias y productos químicos, con un crecimiento del 3,9%; productos textiles, con un 2%; y artículos de caucho y plástico, con una expansión del 1,7%.

Sin embargo, estos incrementos no fueron suficientes para compensar las pérdidas registradas en las demás actividades, por lo que el índice general finalizó septiembre con una variación interanual negativa.

La industria acumula una caída del 2,6% en lo que va del año

El comportamiento de septiembre se suma a un escenario de resultados negativos para el sector manufacturero durante buena parte de 2026.

Entre enero y septiembre, la producción industrial acumuló una disminución del 2,6% respecto del mismo período de 2025, según el indicador oficial.

Aunque el crecimiento mensual del 0,7% representó una señal positiva en comparación con agosto, la contracción interanual y la baja de la tendencia-ciclo muestran que la actividad industrial todavía enfrenta dificultades para sostener una recuperación.

Los próximos relevamientos permitirán conocer si la mejora mensual logra mantenerse o si la producción manufacturera continúa registrando retrocesos.