La inflación de junio fue del 1,9% y acumuló 33,5% en un año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de junio fue del 1,9%, mientras que el acumulado durante el primer semestre del año alcanzó el 16,8%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a mayo, cuando había registrado una variación del 2,1%. En la comparación interanual, la inflación acumuló un incremento del 33,5% en los últimos doce meses.

Según el organismo oficial, el resultado de junio marcó el nivel más bajo desde agosto de 2025 y se ubicó dentro de las expectativas que manejaban el Gobierno y las consultoras privadas.

Turismo y servicios impulsaron las mayores subas

Durante junio, la división que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura, con una suba del 4,2%, principalmente explicada por el incremento en los paquetes turísticos.

En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un avance del 3,3%, debido a las actualizaciones en las tarifas de electricidad y los alquileres.

También mostraron aumentos superiores al promedio las categorías Salud, con un 2,9%, y Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 2,1%.

Alimentos aumentaron 1,3%

Uno de los rubros más observados fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que registró una variación del 1,3% durante junio.

Según el Indec, esta división tuvo la mayor incidencia en las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, principalmente por los aumentos en verduras y productos panificados.

En contraste, los sectores con menores incrementos fueron Prendas de vestir y calzado, con una suba del 0,4%, y Comunicación, con un 0,9%.

La evolución de los precios durante el año

Con el dato de junio, la inflación acumulada en los primeros seis meses del año llegó al 16,8%, mientras que el avance interanual se ubicó en 33,5%.

El Gobierno sigue de cerca la evolución del IPC como uno de los principales indicadores económicos, mientras busca sostener la desaceleración del ritmo de aumentos durante la segunda mitad del año.