La inflación en Argentina fue del 2,2% durante octubre de 2026, según informó este jueves 12 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de septiembre, acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses del año y alcanzó una variación interanual del 33,1%.

El resultado confirmó una nueva aceleración de los precios, después del 1,7% de agosto y el 1,9% de septiembre. Se trata del segundo mes consecutivo con aumentos en el ritmo de la inflación mensual, aunque la medición de los últimos doce meses descendió levemente desde el 33,4% registrado en septiembre.

El dato también superó las previsiones de las consultoras privadas. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, había proyectado una inflación del 1,8% para octubre, mientras que otras estimaciones la ubicaban entre ese porcentaje y el 2,1%.

Qué rubros registraron los mayores aumentos

La división que más aumentó durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por la actualización de las tarifas de gas.

En segundo lugar apareció Recreación y cultura, con un incremento del 3,3%. En contraste, Bebidas alcohólicas y tabaco registró la menor variación, con un 0,8%, seguida por Educación, con el 1,3%.

Los precios estacionales fueron los que más presionaron sobre el índice general, con un aumento del 5,5%, impulsado especialmente por las verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, los precios regulados avanzaron un 2,9%, principalmente por los ajustes en el gas y los combustibles para vehículos.

La inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, se ubicó en el 1,5%, por debajo del índice general.

El impacto de los alimentos en Cuyo

En la región de Cuyo, que comprende San Juan, Mendoza y San Luis, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre la inflación mensual.

Los aumentos en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales estuvieron entre los principales factores que explicaron el comportamiento de los precios de los alimentos.

La misma situación se registró en el Gran Buenos Aires y las regiones Noreste, Noroeste y Pampeana, donde los alimentos también tuvieron un peso determinante en la variación del índice.

Qué se espera para los últimos meses del año

Antes de conocerse el resultado de octubre, el REM del Banco Central había estimado una inflación del 1,7% para noviembre y del 1,8% para diciembre, con una proyección de aumento acumulado del 30,4% para todo 2026.

Sin embargo, el 2,2% de octubre quedó por encima de las expectativas, por lo que las próximas mediciones permitirán determinar si la aceleración de los últimos dos meses se mantiene o si los precios retoman una tendencia descendente.

El nuevo indicador también constituye una referencia para las negociaciones salariales, las actualizaciones de contratos y la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores.