La inflación de septiembre fue del 1,9% y volvió a acelerarse respecto del 1,7% registrado en agosto, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con el nuevo dato, los precios acumularon una suba del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026 y del 33,4% en la comparación con septiembre del año pasado.

El resultado implica una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a agosto, aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo nuevamente por debajo de la barrera del 2% mensual.

De esta manera, septiembre quedó en línea con las previsiones de buena parte del mercado, que durante las semanas previas habían anticipado un repunte frente al registro de agosto. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) había proyectado justamente una variación del 1,9%.

El acumulado del año llegó al 23,6%

Con la variación de septiembre, la inflación acumulada en Argentina durante 2026 alcanzó el 23,6%. El dato permite dimensionar cuánto aumentó el nivel general de precios desde el comienzo del año.

Hasta agosto, el acumulado era del 21,3%, por lo que el noveno mes incorporó otros 1,9 puntos porcentuales a la evolución anual.

El comportamiento de los últimos meses muestra que la baja de la inflación no se produjo de manera lineal. Después del 1,9% de junio, el índice había vuelto al 2,1% en julio, descendió al 1,7% en agosto y ahora volvió al 1,9%.

La inflación interanual bajó levemente

En la comparación interanual, el IPC alcanzó el 33,4% en septiembre. La cifra representa una leve reducción frente al 33,5% que se había registrado en agosto.

Aunque el ritmo mensual volvió a subir, la medición de los últimos doce meses continúa mostrando una tendencia descendente respecto de los niveles registrados anteriormente. El desafío pasa ahora por determinar si el índice consigue sostenerse por debajo del 2% durante los próximos meses.

La evolución también será seguida de cerca por consumidores, empresas y trabajadores, ya que la inflación acumulada condiciona la capacidad de compra, la actualización de contratos y las negociaciones salariales.

Un escenario que todavía no logra perforar el 2%

El 1,9% de septiembre marca el tercer registro de 2026 por debajo del 2%, después de junio y agosto. Sin embargo, el dato también muestra que alcanzar niveles inferiores no implica una trayectoria descendente constante.

Durante la previa, distintos relevamientos habían advertido que alimentos y componentes estacionales podían empujar nuevamente el índice hacia el 2%. El mercado también había señalado que septiembre no contaría con algunos factores que habían ayudado a moderar la medición anterior.

Con septiembre cerrado, la inflación entra así en el último trimestre del año con un acumulado del 23,6% y una variación interanual del 33,4%. La atención queda puesta ahora en si los precios logran continuar con una desaceleración sostenida o vuelven a mostrar meses de mayor presión.