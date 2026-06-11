La inflación volvió a mostrar una desaceleración en mayo y registró una variación mensual de 2,1%, según informó el Índice Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El dato se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaban un incremento de 2,3%, y marcó la segunda baja consecutiva desde el pico registrado en marzo.

Con este resultado, el aumento de precios acumuló un 14,7% en los primeros cinco meses de 2026. En tanto, la inflación interanual alcanzó el 33,2%, por encima del 32,4% que se había registrado en abril.

Uno de los datos destacados del informe fue el comportamiento de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales. Este indicador se ubicó en 1,9%, cuatro décimas menos que el mes anterior, cuando había alcanzado el 2,3%.

Entre los rubros con mayores aumentos apareció Comunicación, con una suba de 3,4%, impulsada principalmente por los incrementos en los servicios de telefonía. Le siguió Educación, que avanzó 2,9%. Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron un incremento de 2,5%.

En el otro extremo, la división Prendas de vestir y calzado mostró la menor variación del mes, con apenas 0,3%.

El resultado estuvo por debajo de lo proyectado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que había estimado una inflación mensual de 2,3%. Los analistas privados también prevén que la desaceleración continúe durante los próximos meses y esperan un índice de 2,1% para junio.

De acuerdo con las proyecciones del REM, recién desde agosto la inflación podría comenzar a ubicarse por debajo del 2% mensual. Para todo 2026, las estimaciones privadas apuntan a una inflación cercana al 30,5%.

La publicación del dato llega en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la desaceleración de los precios tras varios meses de volatilidad. Entre los factores que contribuyeron a moderar los aumentos aparecen el control sobre algunos costos energéticos y la estabilidad observada en los combustibles durante las últimas semanas.

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que espera que la inflación mantenga una tendencia descendente en los próximos meses. En la misma línea, el presidente Javier Milei había señalado recientemente que la desaceleración responde a las medidas económicas implementadas por el Gobierno.

La cifra de mayo representa una señal positiva para las expectativas inflacionarias, aunque el índice todavía no logró perforar el piso del 2% mensual y el desafío sigue siendo consolidar la tendencia a la baja durante el segundo semestre del año.