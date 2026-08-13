La inflación de julio fue del 2,1% en Argentina y registró una leve aceleración respecto de junio, cuando había alcanzado el 1,9%. Con el nuevo dato, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 19,3% durante los primeros siete meses de 2026 y llegó al 33,8% interanual, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El resultado significó una suba de 0,2 puntos porcentuales frente al mes anterior e interrumpió una secuencia de tres meses consecutivos de desaceleración de la inflación. En junio, el organismo había informado oficialmente una variación mensual del 1,9%.

Entre las divisiones que integran el índice, Recreación y cultura registró el mayor aumento de julio, con un 5%, principalmente por los incrementos vinculados con paquetes turísticos y servicios culturales en el marco de las vacaciones de invierno. En segundo lugar se ubicaron Restaurantes y hoteles, con una suba del 2,8%.

En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado mostró una caída del 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo una variación del 1,5%.

Qué pasó con los precios en Cuyo

El informe mostró además diferencias entre las regiones del país. En Cuyo, donde se encuentra San Juan, Transporte fue la división con mayor incidencia sobre el índice mensual, principalmente por los ajustes registrados en el transporte público y en los gastos vinculados con el funcionamiento de vehículos particulares.

Por categorías, los precios estacionales fueron los que más aumentaron, con un 4,5%, impulsados por verduras, paquetes turísticos y alojamiento. Los regulados subieron un 2,1%, mientras que el IPC Núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— avanzó un 1,8%.

El dato de julio se ubicó apenas por encima de las expectativas del mercado. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado una inflación del 2% para el séptimo mes del año y prevé una moderación gradual durante los próximos meses.