La inflación mayorista en Argentina alcanzó el 3,2% durante septiembre de 2026, impulsada principalmente por el fuerte aumento del petróleo y el gas. Así lo informó este viernes 16 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador mostró una aceleración de 1,1 puntos porcentuales respecto de agosto, cuando había registrado un incremento del 2,1%.

De acuerdo con el informe oficial, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba del 22,8% durante los primeros nueve meses del año, mientras que la variación interanual llegó al 29,2%. El resultado de septiembre también superó la inflación minorista del mismo período, que había sido del 1,9%.

El incremento estuvo explicado principalmente por los productos nacionales, cuyos precios avanzaron un 3,4%. En contraste, los bienes importados registraron una variación mucho menor, del 0,4%, lo que reflejó que las mayores presiones provinieron del mercado interno.

El petróleo fue el principal responsable de la suba

Uno de los datos más significativos del informe fue el comportamiento del petróleo crudo y el gas, que registraron un incremento del 15% durante septiembre. Este sector aportó 1,43 puntos porcentuales al índice general y se convirtió en el rubro de mayor incidencia.

Además, el petróleo y el gas acumularon un aumento del 77,1% en lo que va de 2026, una variación que supera ampliamente el promedio general de los precios mayoristas.

Otros sectores también contribuyeron al resultado mensual. Los productos agropecuarios aportaron 0,30 puntos porcentuales; los refinados del petróleo, 0,28; alimentos y bebidas, 0,20; y las sustancias y productos químicos, 0,16.

Por su parte, los productos manufacturados aumentaron un 1,9%, mientras que la energía eléctrica registró una suba del 4,1%. En el caso de los alimentos y bebidas, el incremento mensual fue del 1,7%, con una variación acumulada del 16,3% en el año.

Qué puede pasar con los precios en los próximos meses

La aceleración de los precios mayoristas genera atención sobre su posible impacto en la inflación que pagan los consumidores. Esto se debe a que los aumentos en materias primas, combustibles y costos de producción pueden trasladarse posteriormente a los valores de los productos finales.

Sin embargo, este traslado no es automático ni necesariamente se produce en la misma proporción, ya que depende de factores como la demanda, los márgenes comerciales y las condiciones de cada sector.

En paralelo, el Indec informó que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye los impuestos, aumentó un 3,4% en septiembre. A su vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) registró un avance del 3,8%.

Con estos resultados, la inflación mayorista alcanzó su nivel mensual más elevado desde abril y volvió a mostrar una aceleración, en un escenario en el que la evolución de la energía será determinante para los costos de producción durante los próximos meses.