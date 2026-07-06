El rearmado de las 62 Organizaciones comenzó a mover el tablero sindical en San Juan. El proceso de reorganización que impulsa el moyanismo a nivel nacional encontró rápidamente eco en la provincia, donde los gremios que cuestionan la conducción de Eduardo Cabello en la CGT empezaron a trabajar para recuperar el histórico brazo político del sindicalismo que quedó virtualmente inactivo tras el fallecimiento de Juan José Chica.

La coincidencia no es casual. Los principales impulsores de esa reconstrucción son dirigentes que en los últimos meses protagonizaron la principal disputa interna dentro de la central obrera provincial y promovieron una alternativa al liderazgo de Cabello.

Entre ellos aparecen el secretario general de la UOM, Martín Solazo, y el titular de Satsaid, Mario Quinteros, dos de los dirigentes que encabezaron las críticas a la conducción de la CGT. Ambos también fueron protagonistas en la conformación de la intersindical junto con otros sindicatos, entre ellos Asijmein, conducido por Marcelo Mena.

La Intersindical fue interpretada en distintos sectores políticos como un ámbito de confluencia de dirigentes cercanos al uñaquismo, al giojismo e incluso al kirchnerismo provincial, en medio de la reconfiguración que atraviesa el peronismo sanjuanino.

Mientras tanto, a nivel nacional las 62 Organizaciones comenzaron a recuperar visibilidad. En un plenario realizado en Buenos Aires, con la participación de Hugo Moyano, Julio Ledesma y Octavio Argüello, el histórico brazo político del movimiento obrero reclamó volver a ocupar un lugar central en la definición de las listas electorales del peronismo de cara a 2027.

Ese movimiento nacional repercute directamente en San Juan. Tras la muerte de Juan José Chica, las 62 quedaron sin un liderazgo que pudiera sostener el peso político que el histórico dirigente había construido durante años. Aunque la organización nunca fue formalmente disuelta, perdió protagonismo y quedó relegada frente a otros espacios del sindicalismo.

Ahora, el nuevo escenario de confrontación dentro de la CGT abre una ventana para su reconstrucción. Los sectores que buscan disputar la conducción gremial entienden que recuperar las 62 también implica volver a contar con una herramienta de representación política, justo cuando el peronismo empieza a discutir su reorganización para las elecciones de 2027.

Así, la disputa sindical dejó de limitarse a la conducción de la CGT y el conflicto comenzó a trasladarse al plano político y anticipa que la pelea por la representación del movimiento obrero también se dará en el armado electoral que buscará reconfigurar al peronismo sanjuanino en los próximos meses.