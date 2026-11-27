La Justicia ordenó nuevas medidas de prueba para determinar cómo se administraron las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quiénes intervinieron en las operaciones y qué controles se aplicaron. El juez federal Ariel Lijo solicitó documentación a la Auditoría General de la Nación (AGN) y explicaciones al propio organismo monetario sobre las decisiones vinculadas con los lingotes.

Entre los requerimientos figura el informe completo de auditoría sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025, junto con los documentos respaldatorios y los papeles de trabajo. También pidió que se identifiquen los bancos que participaron en las operaciones y los funcionarios que tenían facultades para autorizarlas.

Qué información pidió la Justicia

A la AGN, Lijo le solicitó una copia íntegra del informe correspondiente a la Actuación 423/2025, aprobado mediante la Resolución 205/2026. Además, requirió las eventuales disidencias de los auditores, sus fundamentos y la respuesta que presentó el BCRA frente a las observaciones.

El magistrado también quiere conocer si después de esa contestación hubo nuevas evaluaciones o intervenciones de la Auditoría. En caso afirmativo, el organismo deberá remitir las actuaciones e informar su estado actual.

Por otra parte, el Banco Central deberá explicar cuál era el marco normativo para administrar y disponer de las reservas de oro. También tendrá que detallar las competencias de las distintas áreas y funcionarios, los procedimientos de aprobación y los mecanismos de control interno.

Las operaciones bajo análisis

Otro punto de la investigación apunta a establecer si existieron directivas o intercambios institucionales entre el BCRA y el Ministerio de Economía desde 2025 hasta la actualidad. El pedido incluye las comunicaciones relacionadas con la administración de las reservas de oro y las operaciones de derivados cuyo activo subyacente fue ese metal.

Las medidas habían sido ordenadas el 27 de octubre, luego de los requerimientos del Ministerio Público Fiscal antes de expedirse sobre la denuncia. En la misma resolución, el juez tuvo presente una ampliación de la presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón.

Las observaciones de la Auditoría

La AGN informó que el Banco Central envió 1.000 barras de oro a Londres entre junio y agosto de 2024, sin contar con un instructivo formalmente aprobado que estableciera etapas, responsables y controles. También señaló que no pudo acceder a la póliza de seguro del traslado ni a documentación suficiente para reconstruir las condiciones de las operaciones.

El organismo auditor detectó, además, tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy en una cuenta de oro en el exterior. Según sus registros y los extractos del Banco de Pagos Internacionales, esos movimientos existieron, aunque no se entregaron los contratos ni los antecedentes sobre autorizaciones, contrapartes y rendimientos.

El informe también mencionó pérdidas por USD1.023 millones en operaciones con derivados y cuestionó que no se pudiera determinar si el oro había sido utilizado como garantía. La investigación judicial busca establecer cómo se instrumentaron las operaciones y si se respetaron las normas previstas para el manejo de las reservas internacionales.