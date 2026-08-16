La Libertad Avanza abrió una nueva sede en Barreal y puso el foco en la minería

La Libertad Avanza (LLA) San Juan profundizó su despliegue territorial con la inauguración de una nueva sede partidaria en avenida Presidente Roca 386 Norte, en Barreal, Calingasta. El acto reunió al diputado nacional Abel Chiconi, al senador nacional Bruno Olivera, dirigentes departamentales, militantes y vecinos.

La apertura del espacio tuvo como objetivo consolidar la presencia del partido en el departamento y generar un lugar de participación para los vecinos. La bienvenida estuvo a cargo de Yanet Samat, referente departamental, quien destacó la importancia de contar con una sede permanente para el trabajo político y territorial.

Peluc destacó el trabajo territorial

Durante el acto, el diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en San Juan, José Peluc, señaló que la apertura forma parte de un proceso de expansión de la estructura partidaria provincial.

“Nos propusimos hace mucho tiempo con Javier Milei este desafío y hoy somos mucho más con esta nueva sede. Debemos trabajar para seguir en este camino; es un proceso lento”, sostuvo.

Peluc remarcó además que uno de los objetivos será acercar las ideas del presidente Javier Milei a vecinos que todavía no tuvieron contacto directo con el espacio político.

“Tenemos que empezar a llevar el mensaje del Presidente a aquellas personas que no pudieron venir, para que conozcan las ideas del Presidente”, expresó.

La minería, en el centro de la agenda

Uno de los principales ejes planteados durante la inauguración fue el futuro productivo de Calingasta y, particularmente, el desarrollo de la minería y la exploración de nuevos recursos.

Peluc consideró que el departamento cuenta con un importante potencial para los próximos años y sostuvo que es necesario anticiparse a ese escenario.

“Hay que prepararse para el gran potencial que se viene para Calingasta en materia de minería y otros minerales”, afirmó.

En ese sentido, el dirigente planteó que el crecimiento de la actividad debe traducirse en beneficios concretos para los habitantes del departamento y generar oportunidades laborales y productivas para las próximas generaciones.

“Estamos para acompañar este proceso, pero para que este gran potencial se vea reflejado debemos prepararnos para que todo el trabajo quede aquí y no se vaya a otro lugar. También para que nuestras generaciones se queden”, sostuvo.

Una sede para la participación de los vecinos

Peluc también señaló que la nueva sede pretende funcionar como un espacio abierto para recibir propuestas e inquietudes de los habitantes de Calingasta.

“Hoy abrimos este espacio para que sean ustedes los que aporten ideas y propuestas, para que nadie de afuera venga a quitarnos lo que nos pertenece”, manifestó.

El dirigente destacó además el trabajo de los representantes de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación y aseguró que existe una agenda vinculada a las necesidades de San Juan.

“Desde el Congreso de la Nación, junto al diputado Chiconi y al senador Olivera, venimos trabajando, apoyando y respaldando las leyes que son necesarias para nuestra provincia”, afirmó.

Con la inauguración de la sede de Barreal, La Libertad Avanza busca consolidar su estructura política en Calingasta y ampliar su presencia territorial en San Juan. El espacio tendrá como uno de sus principales ejes el seguimiento del desarrollo productivo y minero del departamento y la incorporación de vecinos a las actividades partidarias.