Graciela Vallejo, madre de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, fue procesada y embargada por $40.000 millones en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita, lavado de dinero y evasión. La mujer había asegurado ante la Justicia que vivía de su jubilación, cercana al millón de pesos mensuales, y que su participación en las sociedades vinculadas a su hijo había sido únicamente formal.

La resolución fue firmada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que la intervención de Vallejo habría tenido un papel central en la estructura investigada. La decisión no está firme y podrá ser apelada ante la Cámara Federal de La Plata.

El argumento de la jubilación y los cargos en las empresas

En un escrito presentado por su defensa, la mujer, de 66 años, sostuvo que vive sola desde hace más de cuatro décadas en una vivienda heredada de sus padres. También afirmó que no tenía conocimiento del origen de los fondos que circularon por las sociedades en las que ocupó distintos cargos.

Vallejo aseguró que fue directora suplente de Sur Finanzas Group S.A., Cluster Palace Beach S.A., Sur Pagos S.A., Sur Crypto S.A. y SF Inversiones S.A. Según su planteo, no tenía manejo operativo, no firmó contratos relevantes ni obtuvo beneficios personales de esas empresas.

Sin embargo, el magistrado consideró que las pruebas reunidas excedían la hipótesis de una participación meramente nominal. La resolución señaló que la mujer intervino en distintas etapas del circuito investigado, desde una agencia de cambio hasta la billetera virtual del grupo, donde fue presidenta y oficial de cumplimiento.

Los bienes y movimientos bancarios bajo la lupa

Entre los elementos considerados por la Justicia figuran nueve inmuebles y tres vehículos de alta gama registrados a nombre de Graciela Vallejo. Además, aparece como única accionista de Ars Cambios S.A.S. y titular del 90% de Cluster Palace Beach S.A.

Un informe de ARCA detectó acreditaciones bancarias por $1.039.764.901,04 durante 2022 y $1.232.620.925,22 en 2023, cifras que superan los $2.200 millones. Para el juez, esos movimientos no se corresponden con los ingresos que la mujer declaró.

La investigación también incluyó operaciones vinculadas con una Ferrari California que, según el expediente, era utilizada por Ariel Vallejo y terminó registrada a nombre de una sociedad de su madre. El vehículo fue vendido en diciembre de 2025, luego de que ARCA notificara el inicio de una fiscalización a esa firma.

Otro punto señalado en el procesamiento fue una transferencia de $23 millones desde una cuenta de Vallejo a Ars Cambios, el 2 de diciembre de 2025, un día después de los allanamientos. Según la documentación incorporada a la causa, al día siguiente salieron de esa cuenta $22,3 millones.