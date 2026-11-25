Familiares y amigos de Alan Sebastián Gil Carrizo se manifestaron este miércoles frente a Tribunales para pedir justicia por el asesinato del joven de 22 años, ocurrido durante la madrugada del domingo en La Bebida, Rivadavia. En medio del reclamo, Alejandra, su mamá, habló con DIARIO HUARPE y dio su versión sobre cómo habría comenzado el conflicto que terminó con la vida de su hijo.

La mujer aseguró que Alan no tenía problemas con la familia Díaz. Por el contrario, sostuvo que mantenía una amistad de varios años con Isaías Díaz, de 21 años, quien está señalado por la investigación como el presunto autor material del disparo que terminó con la vida del joven.

Alejandra, la mamá de Alan Gil Carrizo. Foto: Diario Huarpe

Según relató Alejandra, todo habría comenzado durante los festejos por el campeonato de Boca en la Plaza 25 de Mayo. Allí, Alan habría tenido una discusión con un hermano menor de Isaías. El problema, de acuerdo con la versión de la madre, se habría originado cuando su hijo se negó a pagarle el pasaje de colectivo para regresar desde Capital hasta La Bebida.

Después de ese episodio, Alan volvió a Rivadavia y se dirigió a la casa de un amigo para continuar con los festejos. Fue allí donde, según el relato de Alejandra, apareció Isaías junto a su padre y su tío. La mujer sostuvo que los tres abordaron a su hijo y que, después de una breve discusión, se produjo el disparo mortal.

El testimonio de la madre aporta una nueva mirada sobre el origen de la disputa, mientras la investigación judicial intenta reconstruir con precisión qué ocurrió antes del ataque y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Tres detenidos por el crimen

Por el asesinato de Alan hay tres hombres detenidos. Se trata de Isaías Jorge Díaz, de 21 años, señalado como el presunto autor del disparo; su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45; y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, de 37.

Familiares y amigos de Alan Gil Carrizo en Tribunales. Foto: Diario Huarpe

Los tres permanecían prófugos desde el homicidio y se entregaron el lunes ante la Justicia, acompañados por su abogado defensor. Quedaron a disposición de la UFI Delitos Especiales, que lleva adelante la investigación.

El crimen ocurrió en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida. Alan recibió un disparo en el cuello y fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero ingresó sin signos vitales.

La causa está a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, quien busca determinar las responsabilidades penales de los tres sospechosos. La Fiscalía señala a Isaías como el presunto autor material del homicidio, mientras que analiza la participación que habrían tenido su padre y su tío.

El arma utilizada en el ataque y el vehículo en el que habrían escapado los sospechosos todavía son elementos que los investigadores buscan incorporar a la causa.