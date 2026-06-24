La mineria aporto mas del 5% del valor agregado bruto de la economia argentina durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos (Indec). El sector generó $43 billones en valor agregado bruto a precios corrientes entre enero y marzo, consolidandose como una de las actividades con mayor peso dentro de la estructura productiva nacional.

El informe de Cuentas Nacionales correspondiente al primer trimestre indico que la explotacion de minas y canteras alcanzo un valor de $43 billones. Esa cifra represento el 5,2% del valor agregado bruto total de la economia argentina, que durante el periodo registro un monto de $832 billones. Si se toma como referencia el Producto Interno Bruto (PIB) total, que incluye impuestos y ascendio a $973 billones, la participacion de la actividad minera fue del 4,4%.

El desempeño tambien estuvo acompañado por un fuerte crecimiento de la actividad. Segun el mismo informe, la explotacion de minas y canteras registro una expansion interanual del 12,3% en terminos reales durante el primer trimestre, ubicandose entre los sectores con mejor evolucion de toda la economia argentina.

La combinacion entre crecimiento y generacion de valor refleja el momento que atraviesa la actividad minera en el pais, impulsada por el desarrollo de proyectos vinculados al cobre, el litio, el oro y la plata. En los ultimos años, el sector gano protagonismo debido a la demanda internacional de minerales asociados a la transicion energetica y al desarrollo tecnologico.

El informe del Indec tambien muestra que la mineria tuvo un dinamismo superior al de actividades como el suministro de electricidad, gas y agua, los servicios de alojamiento y gastronomia y diversas ramas vinculadas al sector cultural y recreativo. Esto evidencia el peso creciente que la actividad mantiene dentro de la generacion de riqueza nacional.

Los datos adquieren especial relevancia para provincias mineras como San Juan, donde actualmente se concentra una parte importante de las inversiones exploratorias y de desarrollo de proyectos metaliferos. La provincia forma parte de una de las regiones con mayor potencial para la produccion futura de cobre en America Latina, un mineral considerado estrategico para la transicion energetica global.

De acuerdo con el informe oficial, la economia argentina crecio 2,3% durante el primer trimestre de 2026 respecto de igual periodo del año anterior. En ese contexto, la mineria logro expandirse a un ritmo significativamente superior al promedio general, consolidando su posicion como uno de los motores de crecimiento de la actividad productiva nacional.