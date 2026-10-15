La ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, en el debate del Presupuesto 2027 generó fuertes cuestionamientos de la oposición este miércoles 14 de octubre en la Cámara de Diputados. El legislador de Unión por la Patria, Agustín Rossi, apuntó contra el funcionario y otros integrantes del gabinete de Javier Milei por no asistir al Congreso para defender los proyectos impulsados por el Ejecutivo. Durante su intervención, sugirió que los ministros podrían tener miedo a exponerse o a responder preguntas incómodas sobre las iniciativas oficiales.

Las declaraciones se produjeron durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la que participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Frente al funcionario, Rossi cuestionó que las principales autoridades de las áreas involucradas en los proyectos no se presentaran ante los legisladores para explicar sus propuestas.

"Por el Presupuesto tendría que haber venido Caputo, no vino nunca, no vino la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello", expresó el diputado, quien también cuestionó la ausencia de otros integrantes del gabinete nacional.

En ese sentido, mencionó al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, quienes tampoco participaron del tratamiento de la iniciativa vinculada con la soberanía nacional.

"Es una señal, o los ministros tienen miedo a exponerse o a defender cosas que no les resultan cómodas de defender, o les importan tres pepinos el funcionamiento del Congreso", lanzó Rossi durante su exposición.

El legislador también recordó que había realizado planteos similares ante la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, cuando asistió al Congreso para defender otro proyecto del oficialismo.

Rossi cuestionó el plan económico de Milei y lo comparó con el Titanic

Además de reclamar la presencia de Caputo, el diputado opositor lanzó duras críticas contra la política económica del Gobierno y utilizó una comparación con el hundimiento del Titanic para describir lo que considera un riesgo para el programa oficial. "Alguna vez dije, refiriéndome a estos planes económicos, y haciendo una metáfora con el hundimiento del Titanic, van derecho al témpano", manifestó.

Rossi también cuestionó la dependencia financiera de la Argentina respecto de Estados Unidos y mencionó el respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, al programa económico de Milei.

Según el legislador, la continuidad de ese acompañamiento podría depender del escenario político estadounidense y de los resultados electorales que obtenga el presidente Donald Trump.

Cuándo se tratará el Presupuesto 2027 en Diputados

Las críticas de Rossi se sumaron a los reclamos que otros integrantes de Unión por la Patria habían presentado durante la jornada anterior. Los diputados Pablo Todero y Julia Strada solicitaron la presencia de Caputo y del secretario de Finanzas, Federico Furiase, pero sus pedidos fueron rechazados.

Mientras tanto, el oficialismo busca avanzar con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara baja. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, presentó un cronograma de trabajo a pedido del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

La propuesta establece que los dictámenes se firmen durante el 27 y 28 de octubre, mientras que el debate en el recinto está previsto para el próximo 18 de noviembre.

De esta manera, el tratamiento del Presupuesto 2027 continuará en medio de los cuestionamientos de la oposición por la falta de participación de ministros nacionales en las reuniones de comisión y las diferencias en torno al rumbo económico del Gobierno.