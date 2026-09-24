La pobreza alcanzó el 32,3% en el primer semestre de 2026 según INDEC

La pobreza en Argentina alcanzó el 32,3% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con los datos oficiales difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En tanto, el índice de indigencia se ubicó en el 7,5% durante el mismo período.

El registro representa una suba respecto del segundo semestre de 2025, cuando la pobreza había alcanzado el 28,2% y la indigencia se había ubicado en el 6,3%. Ese había sido el nivel de pobreza más bajo registrado desde 2018.

La comparación con 2025

Al comparar el primer semestre de 2026 con el mismo período del año anterior, la pobreza también mostró un incremento. Durante el primer semestre de 2025, el índice había sido del 31,6%, mientras que la indigencia había alcanzado el 6,9%.

Los datos oficiales también muestran una diferencia respecto del primer semestre de 2024, cuando la pobreza había llegado al 52,9% de la población. En ese período, el índice de indigencia había alcanzado el 18,1%.

El dato difundido por el INDEC

El informe del organismo oficial se conoció este jueves y las estimaciones previas para el primer semestre de 2026 ubicaban el índice de pobreza por encima del 30%. La publicación incluyó tanto el registro de pobreza como el correspondiente a indigencia.

El dato se difundió horas después de que el presidente Javier Milei afirmara en Nueva York que su gestión había sacado a 14 millones de personas de la pobreza.