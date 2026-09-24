El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves el dato oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026. Antes de la publicación, distintas estimaciones privadas anticipan que la pobreza podría ubicarse alrededor del 30%, por encima del 28,2% registrado durante los últimos seis meses de 2025.

El informe oficial permitirá conocer cómo evolucionaron los ingresos de los hogares en relación con el costo de vida entre enero y junio. La publicación está prevista para las 16 y contempla la medición de 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares.

Las proyecciones previas

Uno de los cálculos corresponde a Martín González-Rozada, del Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. Su estimación ubicó la pobreza del primer semestre en 31,3%. El especialista explicó que la proyección surge de combinar distintos períodos y estimó una tasa del 30% para marzo y del 32,7% durante el segundo trimestre.

Por su parte, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, estimó que la pobreza pasó del 28,8% al 30% durante el primer semestre. Para la indigencia calculó una suba del 6,3% al 6,5%.

De acuerdo con otra estimación, una tasa cercana al 31% implicaría que alrededor de 14,6 millones de personas quedarían por debajo de la línea de pobreza, aunque esa cantidad depende del resultado oficial y de las estimaciones de población utilizadas.

Qué pasó con el último dato oficial

La última medición publicada por el Indec correspondió al segundo semestre de 2025. En ese período, la pobreza alcanzó al 28,2% de las personas, cerca de 13 millones, mientras que la indigencia llegó al 6,3%. Ese registro había sido el más bajo de los últimos siete años.

El dato de este jueves será seguido especialmente porque las estimaciones previas plantean un posible freno de la tendencia descendente registrada desde la segunda mitad de 2024.

Los factores detrás de las proyecciones

Entre los factores señalados por especialistas aparecen la evolución de los ingresos familiares, el aumento del costo de servicios como electricidad, gas, agua y transporte y el comportamiento del mercado laboral.

También se mencionan la informalidad, la subocupación y la evolución de jubilaciones, pensiones y asignaciones, cuyos mecanismos de actualización pueden generar diferencias respecto de la evolución de los precios.

A esto se suma que la recuperación de los ingresos no habría sido uniforme entre los distintos sectores de la población. Según el análisis, los hogares de mayores ingresos tuvieron una evolución más favorable que los de menores recursos, lo que mantuvo las diferencias entre ambos grupos.

El porcentaje definitivo de pobreza e indigencia para el primer semestre de 2026 quedará establecido una vez que el Indec publique esta tarde el informe oficial.