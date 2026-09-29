La producción industrial manufacturera cayó 5,7% interanual en agosto y registró además una baja mensual del 0,3% en términos desestacionalizados, de acuerdo con las estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).

Con este resultado, el sector acumuló durante los primeros ocho meses de 2026 una caída del 3% respecto del mismo período del año pasado. Además, el nivel de actividad se encuentra alrededor de un 11% por debajo de los registros de 2022 y 2023.

El informe mostró, sin embargo, un comportamiento dispar entre las distintas ramas de la producción. Mientras algunos sectores vinculados a la energía lograron sostener resultados positivos, las actividades relacionadas con el mercado interno y la construcción continuaron mostrando retrocesos.

La industria automotriz tuvo un rebote

Uno de los datos que marcó el informe fue el comportamiento de la industria automotriz, que después de dos meses consecutivos de retracción consiguió recuperar terreno en agosto.

La producción de automóviles registró un aumento mensual del 6,3%. Sin embargo, el repunte todavía no alcanza para revertir el balance negativo del año: el sector acumula una caída del 17% frente a 2025.

El contraste muestra la heterogeneidad que atraviesa actualmente al entramado industrial argentino, con algunos segmentos que consiguen mejorar sus niveles de producción mientras otros continúan profundizando las bajas.

Construcción y maquinaria, entre los sectores más afectados

La construcción continúa siendo uno de los sectores que más condicionan la actividad industrial. En agosto, los despachos de cemento disminuyeron 5,1% mensual, mientras que el Índice Construya retrocedió 3,1%.

En el acumulado de los primeros ocho meses, los despachos de cemento registraron una baja del 3,7% y el Índice Construya cayó 1,3% frente al mismo período de 2025.

También se observaron fuertes retrocesos en maquinaria y equipos. La producción de maquinaria y equipo cayó 26,7% interanual, mientras que otros equipos e instrumentos eléctricos tuvieron una baja del 31,4%.

La industria metalmecánica, por su parte, retrocedió 3,9% mensual en agosto y acumuló una contracción del 5,6% en lo que va del año.

Textiles, alimentos y bebidas también mostraron bajas

El escenario negativo alcanzó además a distintos sectores vinculados al consumo interno.

La producción de prendas de vestir y calzado cayó 15,9% interanual en julio y acumuló una baja del 14,4% durante 2026. En alimentos y bebidas, la evolución fue heterogénea: las bebidas retrocedieron 8,5% y la faena vacuna cayó 1,9%, mientras que la molienda de oleaginosas mostró una mejora.

En sentido contrario, la refinación de petróleo, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, registró una suba interanual del 8,1% en julio y acumula un crecimiento del 9,8% en el año.

De esta manera, el dato de agosto volvió a mostrar una industria con comportamientos muy diferentes según el sector, pero con un resultado general negativo: 5,7% menos producción que un año atrás y una caída acumulada del 3% en los primeros ocho meses de 2026.