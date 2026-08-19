La Secretaría de Minería de la Nación difundió un informe oficial que anticipa un ciclo de corrección en los precios internacionales de los metales preciosos. Tras alcanzar máximos históricos en 2025–2026, se estima que hacia 2030 el oro retrocederá un 36,1% y la plata un 38,1%, fijando nuevos pisos de referencia para la actividad extractiva en Argentina.

En el caso del oro, que en 2026 alcanzó los 4.192 dólares por onza, se ubicaría en torno a los 2.678 dólares hacia 2030. La plata, que llegó a 60,9 dólares por onza, descendería a 37,7 dólares en el mismo horizonte. Aun con esta corrección, ambos valores se mantendrán por encima de los promedios de la década de 2010.

Contexto histórico y proyecciones

La trayectoria histórica relevada por la Secretaría evidencia que el oro partió de 1.117 dólares en 2010, tocó un piso de 1.070 dólares en 2016 y escaló hasta el récord de 2026. La plata, en tanto, pasó de 17,7 dólares en 2010 a un máximo de 42,8 dólares en 2011, para luego caer a 14 dólares en 2016 antes de iniciar la escalada reciente.

Según el informe oficial, la corrección obedece a factores globales: menor incertidumbre geopolítica, estabilización inflacionaria y reducción de compras de oro por parte de los bancos centrales. Este escenario impactará directamente en las exportaciones argentinas y en la rentabilidad de las operaciones mineras.

Santa Cruz, la principal productora

Por su parte, Santa Cruz se consolida como la principal productora de metales preciosos del país. Allí operan proyectos de gran escala como Cerro Negro (Newmont), Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti y Fomicruz), San José (McEwen Mining y Hochschild Mining), Cerro Moro (Pan American Silver) y Don Nicolás (Cerrado Gold).

El relevamiento también incorpora operaciones en transición o cierre, como Manantial Espejo (Pan American Silver) y Lomada de Leiva y Cap-Oeste (Patagonia Gold), que enfrentan un contexto de menor rentabilidad futura.

En conjunto, la proyección oficial señala un cambio de escenario para la minería argentina: tras un ciclo de bonanza, los precios tenderán a estabilizarse en niveles más bajos, lo que exigirá eficiencia operativa y diversificación de mercados para sostener la competitividad.