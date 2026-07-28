La Serena espera recuperar sus servicios turísticos para septiembre y llegar en condiciones al próximo verano, cuando miles de sanjuaninos cruzan la cordillera para vacacionar en las playas chilenas. Mientras avanzan las tareas, el Gobierno de Chile calculó que reparar los daños en la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco demandaría entre US$400 millones y US$500 millones, aunque el monto podría alcanzar los US$700 millones si se incorporan obras para resolver déficits anteriores de infraestructura.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la presidenta de la Cámara de Turismo de la Región de Coquimbo, Laura Cerda, aseguró que los sectores público y privado trabajan para reactivar cuanto antes uno de los destinos internacionales más elegidos por los sanjuaninos.

“Queremos estar listos para septiembre”, afirmó la dirigente. El objetivo es normalizar la actividad durante la primavera y llegar a la temporada de verano con alojamientos, restaurantes, playas y circuitos turísticos nuevamente operativos.

Daños en todo el sector

Entre el 15 y el 21 de julio, un temporal de magnitud histórica golpeó a la Región de Coquimbo. En La Serena cayeron más de 150 milímetros en cuatro días, cerca del doble de lo que habitualmente llueve durante todo un año y por encima del récord de 125 milímetros registrado en 1987.

Las precipitaciones provocaron el desborde del río Elqui, la activación de más de 1.000 quebradas, aluviones, cortes de caminos e inundaciones. En toda la región se confirmaron seis fallecidos, más de 800 damnificados y miles de personas aisladas.

“Fue un evento totalmente inédito, nunca visto en nuestra región. Todos nuestros asociados tuvieron algún tipo de daño, desde pérdidas menores hasta pérdidas totales”, sostuvo Cerda.

Hoteles, cabañas, restaurantes y otros emprendimientos registraron inundaciones y pérdidas materiales. Algunos establecimientos también debieron cancelar reservas mientras avanzaban la limpieza y el restablecimiento de los servicios.

El temporal interrumpió además el suministro de agua potable en La Serena y Coquimbo. La turbiedad del río Elqui y los daños en pozos y plantas de producción afectaron a gran parte de la conurbación. Toneladas de barro, troncos y residuos también llegaron hasta las playas y la Avenida del Mar.

Recuperar los caminos

Cerda indicó que la conectividad constituye una de las principales condiciones para recuperar el movimiento turístico. “Tenemos que recuperar la infraestructura vial porque el turismo vive de la movilidad. Si no tenemos caminos habilitados, es muy difícil trasladarse”, explicó.

El primer relevamiento del Ministerio de Obras Públicas de Chile contabilizó 168 caminos y seis puentes afectados en la Región de Coquimbo. La Ruta 5 volvió a quedar operativa, aunque persistían restricciones en algunos tramos, mientras continuaban los trabajos en rutas interiores y accesos rurales.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, estimó que reparar los daños registrados en Coquimbo y la provincia de Huasco costaría entre US$400 millones y US$500 millones. La cifra podría llegar a US$700 millones si se suman obras viales, hídricas y de telecomunicaciones necesarias para corregir problemas previos al temporal.

La estimación es preliminar y comprende ambos territorios, por lo que no corresponde exclusivamente a La Serena. La autoridad chilena proyectó que cerca del 95% de la infraestructura crítica podría recuperarse durante las próximas semanas o meses, aunque la reconstrucción definitiva requerirá un plazo mayor.

El mensaje para San Juan

Mientras continúa el relevamiento de los daños, las autoridades gestionan recursos extraordinarios y el Gobierno Regional de Coquimbo priorizó más de 18.000 millones de pesos chilenos para iniciar las intervenciones urgentes.

“Todas las autoridades entienden el impacto económico del turismo y están ejecutando las gestiones para que la recuperación sea lo más rápida y eficiente posible”, señaló Cerda.

Desde la Cámara de Turismo transmitieron tranquilidad a los sanjuaninos y aseguraron que trabajan para que La Serena y los demás destinos de Coquimbo recuperen sus servicios antes de la temporada estival. El objetivo es que los visitantes argentinos puedan volver a encontrar operativos los alojamientos, restaurantes, playas y principales circuitos turísticos.