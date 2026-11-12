La formación universitaria en nuevas tecnologías busca dar un paso importante en San Juan. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) trabaja en la incorporación de las carreras de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, dos propuestas que buscan responder a la creciente demanda de profesionales especializados en un área que gana terreno en todo el mundo.

El proyecto ya comenzó a avanzar en el ámbito administrativo y deberá ser tratado por los órganos de decisión de la facultad y de la universidad para obtener su aprobación definitiva. Así lo confirmó el decano Jorge Castro a DIARIO HUARPE, quien además adelantó que la institución proyecta viajar a China en 2027 para concretar un acuerdo de cooperación académica. El objetivo es que la universidad china colabore en la "formación de recursos humanos del más alto nivel posible", explicó.

La intención es establecer un vínculo presencial con una universidad china reconocida por su desarrollo en inteligencia artificial. Según explicó el decano, ya mantuvieron contactos virtuales y desde esa institución les propusieron profundizar el diálogo de manera presecial y avanzar en un convenio. "Tenemos que viajar a China para cerrar este acuerdo. La idea es hacerlo en marzo o abril, a más tardar, junto con el director del Departamento de Informática", señaló el titular de la facultad.

La iniciativa busca que esa universidad colabore en la formación de recursos humanos de alto nivel y aporte conocimientos para el desarrollo de las nuevas propuestas académicas.

El objetivo es construir inteligencia artificial

Castro destacó que la inteligencia artificial es un campo de conocimiento reciente y que su desarrollo seguirá teniendo un lugar central durante los próximos años. Sin embargo, planteó que la propuesta de la facultad busca dar un paso más del uso cotidiano de las herramientas disponibles.

En ese sentido, marcó una diferencia entre quienes utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para resolver distintas tareas y quienes cuentan con formación para desarrollar la tecnología que está detrás de ellas. "Nuestro objetivo va un poquito más allá: es construir la inteligencia artificial", explicó.

El decano consideró que ese tipo de formación todavía no está desarrollado en San Juan y sostuvo que, si la iniciativa logra avanzar, la Facultad de Ciencias Exactas podría convertirse en pionera en la provincia en la preparación de profesionales especializados en estas áreas.

Un proyecto que todavía debe ser aprobado

Las carreras de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos se encuentran en una etapa de elaboración de expedientes. El próximo paso será su tratamiento en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y posteriormente en el Consejo Superior, donde deberán recibir la aprobación correspondiente.

De concretarse, la propuesta representaría una nueva alternativa de formación universitaria en un sector estratégico para la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico.