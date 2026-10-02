Este viernes se conoció el primer pronóstico hídrico para la provincia de San Juan correspondiente al ciclo entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. Elaborado por el doctor ingeniero Oscar Dölling, director del Programa de Gestión Integral de Cuencas Hidrográficas, Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el informe proyecta que el Río San Juan registrará un escurrimiento promedio de 1.653 hectómetros cúbicos (Hm³). La cifra representa un incremento superior al 119,5% en comparación con los 753 Hm³ contabilizados en el ciclo inmediato anterior, impulsado por las intensas nevadas en la cordillera.

La presentación técnica tuvo lugar en la Expo Innova Cuyo, en Pocito. Allí, Dölling detalló que el modelo predictivo de la UNSJ establece un escenario máximo probable de escurrimiento de 1.817 Hm³ y un piso mínimo estimado en 1.489 Hm³. Este cálculo académico se constituye en el primer informe sobre la oferta de agua disponible para el nuevo período, mientras la provincia aguarda el pronóstico oficial elaborado por el Departamento de Hidráulica, dependiente de la Secretaría de Recursos Hídricos de San Juan, que según anticipó su titular, David Devia, recién se dará a conocer durante la segunda quincena de octubre.

Un cálculo académico moderado frente a versiones informales

Las estimaciones de la alta casa de estudios aportaron un dato de rigurosidad científica que permitió llevar claridad a la provincia. Durante las últimas semanas habían circulado versiones que especulaban con volúmenes de hasta 4.000 Hm³ de agua en la cordillera, valores que, por el momento, no se condicen con las mediciones observadas por el equipo de investigadores de la UNSJ.

Para fundamentar el pronóstico y establecer la comparación con el volumen real escurrido en el último ciclo, el especialista explicó que se tomaron las mediciones de la estación de aforos del kilómetro 101, perteneciente a la Dirección de Hidráulica provincial. Asimismo, el equipo científico integró el procesamiento de imágenes satelitales obtenidas mediante el sensor Modis de la NASA, evaluando en detalle el área cubierta de nieve en la alta montaña.

Evolución mes a mes del caudal y comportamiento de los diques

El informe detalló la distribución mensual del flujo hídrico previsto para el Río San Juan. Para el corriente mes de octubre se estima un caudal medio de 51,1 metros cúbicos por segundo (m³/s). En noviembre, el avance del deshielo elevará el flujo a 70,6 m³/s, alcanzando el pico máximo del ciclo en diciembre con una media proyectada de 78,3 m³/s. A partir de enero de 2027 se iniciará un descenso paulatino: se prevén 75,5 m³/s para el primer mes del año y 63,3 m³/s en febrero.

Durante el otoño y el invierno de 2027, el escurrimiento mantendrá niveles más moderados: 49,5 m³/s en marzo; 41,5 m³/s en abril; 40,7 m³/s en mayo; y 40,9 m³/s en junio. El cierre del ciclo hídrico registrará 39,3 m³/s en julio, 38,0 m³/s en agosto y 40,2 m³/s en septiembre. Por otra parte, Dölling remarcó que de alcanzarse el escenario máximo probable de 1.817 Hm³, la provincia logrará el llenado completo de los tres embalses del sistema: Caracoles, Punta Negra y Ullum. Finalmente, advirtió sobre la presencia del fenómeno El Niño, que favorecerá la ocurrencia de tormentas estivales copiosas y granizo en la provincia.

Perspectivas para la planificación productiva e hidroeléctrica

El informe de la UNSJ abre un horizonte favorable para el desarrollo productivo, agrícola e hidroeléctrico de la provincia tras la escasez de los ciclos previos.

La disponibilidad garantizada de más de 1.653 Hm³ permitirá optimizar la distribución de agua para el riego vitivinícola y hortícola, asegurar el suministro domiciliario y recuperar las reservas hídricas estratégicas.