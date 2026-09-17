La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) necesitaría al menos $190.000 millones en 2027 para sueldos que acompañen la inflación y sostener su funcionamiento con mayor previsibilidad. El proyecto nacional prevé $160.000 millones, mientras que la casa de estudios había solicitado $240.000 millones.

Para Ricardo Coca, secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, el principal problema no pasa sólo por los salarios, sino por el margen cada vez menor que queda para funcionamiento.

“Prácticamente todo va a sueldos. Cada vez te va dejando menos para gasto de funcionamiento”, declaró a DIARIO HUARPE.

Coca explicó que la Universidad continúa recibiendo $720 millones mensuales para ese concepto, el mismo monto que percibía desde mayo de 2025. Allí se incluyen combustible, equipamiento, obras y otros gastos que no corresponden directamente a salarios.

“Nosotros, por lo menos, deberíamos estar recibiendo $190.000 millones para que hubiera acompañado los procesos inflacionarios”, comentó.

Menos margen para obras y equipamiento

Si el esquema se mantiene, la prioridad seguirá puesta en sostener las aulas, el comedor universitario y las becas. El ajuste se sentiría con mayor fuerza en obras nuevas, renovación tecnológica, equipamiento informático y vehículos.

La consecuencia más inmediata no sería dejar de dictar clases, sino continuar achicando otras áreas para preservar lo esencial. Coca señaló que la Universidad viene realizando un “acomodamiento permanente de partidas”, aunque cada vez con menor capacidad para absorber nuevos costos.

“No estamos teniendo la posibilidad de renovar cosas que deberíamos ir renovando; cada vez estamos quedando más atrasados en lo tecnológico”, explicó.

El funcionario indicó además que la relación histórica entre salarios y funcionamiento era cercana al 90%-10%, pero actualmente se aproxima al 93%-7%. Esa diferencia reduce los recursos disponibles para necesidades que no están relacionadas con la masa salarial.

Investigación sostenida con recursos propios

Las investigaciones y proyectos también obliga a la UNSJ a utilizar fondos propios. Coca detalló que durante 2026 la Universidad prevé recibir alrededor de $200 millones para ciencia y técnica, mientras destina cerca de $1.000 millones de su propio presupuesto para sostener esas actividades.

En un escenario más restrictivo, la institución deberá seguir definiendo qué gastos puede absorber y cuáles tendrá que postergar. Entre los estudiantes, comedor y becas seguirán siendo prioridad, aunque podrían aparecer dificultades para financiar participaciones en congresos y otras actividades académicas.

La tensión salarial puede continuar

Coca descartó, por el momento, que pueda afirmarse que peligra el cursado durante 2027. No obstante, advirtió que podrían continuar las tensiones con los gremios docentes y no docentes si no se aplica la Ley de Financiamiento Universitario y la cuestión salarial permanece sin resolverse. La normativa establece mecanismos vinculados con el financiamiento universitario y la recomposición salarial.

“Es muy probable que las marchas cobren intensidad en función de esto”, sostuvo, al referirse al escenario que podría abrirse si el presupuesto se aprueba sin modificaciones y las negociaciones salariales no alcanzan acuerdos.

Así, la discusión por los $160.000 millones no se limita a una cifra. Para la UNSJ, el menor margen se traduciría principalmente en dificultades para renovar equipamiento, ejecutar obras, sostener actividades académicas y cubrir gastos que ya vienen siendo absorbidos por la propia Universidad.