La Uocra desmintió la recepción presencial de curriculums para RAFA

La conducción de la Uocra San Juan salió a desmentir versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta inscripción presencial para las obras mineras en el proyecto Vicuña. El secretario adjunto del gremio, Alberto Tovares, aclaró que, ante la masiva llegada de trabajadores a la sede sindical, la recepción de documentación física no está habilitada.

“Hoy no van a anotar en la puerta de la Uocra, tal como se había viralizado en redes. El trámite es solo online”, sentenció el dirigente en Radio Sarmiento.

La aclaración surge en el marco del inicio de las tareas de la empresa santafesina RAFA SA, firma encargada de montar el campamento modular (denominado como la "ciudad china") que alojará a los operarios del proyecto minero. Según confirmó el gremio a DIARIO HUARPE, ya se han iniciado las entrevistas y las correspondientes revisiones médicas para los primeros postulantes que aplicaron de forma virtual.

Perfiles buscados y demanda inicial

En esta primera etapa de montaje e instalaciones, se estima que la empresa demandará aproximadamente 100 trabajadores. Los perfiles solicitados están orientados a oficios específicos de la construcción:

“La mayor parte serán sanitaristas, electricistas y algo de montadores. Ayudantes creo que va a ser muy poco por el momento”, detalló Tovares respecto a los puestos que se están cubriendo actualmente.

Las incorporaciones se realizarán de manera gradual según las necesidades de la jefatura de obra. No obstante, el interés despertado en la provincia ha sido masivo, superando ampliamente los cupos disponibles para este tramo inicial del proyecto.

Un aluvión de postulaciones virtuales

La expectativa por el desarrollo minero se tradujo en una cifra récord de aplicaciones a través del portal de la empresa. “Me comentaron que la página estaba a punto de saturarse. Calculamos que pueden haber llegado cerca de 3.000 currículums”, afirmó el referente sindical. El fenómeno incluye a una gran variedad de aspirantes, incluso mujeres con y sin oficio que buscan una oportunidad laboral ante la compleja situación económica.

Frente a este escenario, la Uocra pidió cautela a los trabajadores para no alimentar falsas esperanzas ante la gran necesidad de empleo. “Hay que ser respetuosos. Ojalá fueran 1.000 puestos, pero hasta que no vea los hechos consumados prefiero no generar falsas expectativas porque la necesidad de trabajo es muy grande”, concluyó Tovares.

Actividad en otros frentes

Más allá de Vicuña, el sector de la construcción registra otros movimientos en la provincia. Tovares confirmó que también comenzó la incorporación de personal para el Parque Solar Ullum Alfa, donde ya trabajan entre 20 y 40 operarios. En ese caso, la empresa constructora prevé alcanzar un pico de 90 trabajadores antes de fin de año, priorizando a quienes ya han tenido un buen desempeño en obras fotovoltaicas previas.