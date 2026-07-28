En medio de las tensiones entre el gobierno nacional y el presidente Lula, San Juan volvió a poner el foco en Brasil, el principal destino de la uva fresca provincial, con una estrategia que apunta a recuperar un mercado que durante años fue el gran motor de las exportaciones del sector. En ese marco, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación informó que permanece abierta hasta el 15 de agosto la inscripción al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) del Senasa, requisito indispensable para que los productores puedan exportar al país vecino sin aplicar el tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo.

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, aseguró a DIARIO HUARPE que la medida representa una oportunidad para fortalecer la competitividad de la producción sanjuanina. "Lo que se ha alcanzado con el Senasa, a través también de las gestiones de Alfredo Aciar, secretario de coordinación para el desarrollo económico, y de todo este sistema de monitoreo previo, es la inscripción de los establecimientos para que los ingenieros verifiquen que no haya plagas ni enfermedades y puedan habilitar la exportación hacia Brasil", explicó.

Para el funcionario, el mercado brasileño resulta determinante para el futuro del sector. "Brasil tradicionalmente demanda alrededor del 50% de nuestras ventas externas de uva de mesa. Estamos hablando de un país con más de 220.000.000 de habitantes y muy cercano a la Argentina, algo clave para un producto perecedero como la uva fresca", sostuvo.

Alonso recordó que la actividad atravesó una fuerte crisis durante la última década. "Entre 2013 y 2023 el sector pasó de unas 72 empresas exportadoras a apenas tres o cuatro establecimientos. Fue un golpe muy duro y por eso el Gobierno provincial decidió conformar la mesa de la uva de mesa para trabajar en su recuperación", afirmó.

Los primeros resultados comienzan a reflejarse en las estadísticas. Según datos de Origen San Juan a Brasil, durante el período 2024-2025 las exportaciones sanjuaninas de uva fresca hacia Brasil crecieron un 73% en valor, al pasar de 736.580 a 1.272.988 dólares FOB. En volumen, los envíos aumentaron un 46%, alcanzando los 756.922 kilos.

Además de la uva, Brasil representa un socio comercial estratégico para la provincia. Actualmente compra productos sanjuaninos por alrededor de 75 millones de dólares, consolidándose como uno de los mercados más importantes dentro del Mercosur.

El director de Comercio Exterior también remarcó que recuperar la uva de mesa implica volver a generar empleo. "Fue un sector que llegó a crear más de 55.000 puestos de trabajo directos entre cosecha, selección y empaque. Es una actividad intensiva en mano de obra y por eso tiene un enorme impacto económico y social", destacó.

En ese sentido, explicó que la provincia continúa promoviendo rondas de negocios, participación en ferias internacionales y la llegada de compradores extranjeros para ampliar las oportunidades comerciales. "Seguimos trabajando para que la oferta exportable de San Juan siga ganando presencia en mercados internacionales y Brasil es una prioridad por su cercanía y su enorme capacidad de consumo", concluyó.

Cómo acceder

Para inscribirte al Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) del Senasa en San Juan, debes completar el trámite en línea a través de la plataforma SIGTrámites del Senasa usando tu clave fiscal ARCA antes del 15 de agosto de 2026.

Pasos para la inscripción

Entra al sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) con tu CUIT y clave fiscal.

Añade y selecciona el servicio correspondiente a la plataforma SIGTrámites del Senasa.

Completa los datos requeridos del establecimiento productivo de uva fresca dentro del plazo establecido.

Contacto y Ayuda en San Juan

Teléfono local: 4231489 (Oficina del SENASA en San Juan).Correo electrónico: [email protected].