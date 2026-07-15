Las carnicerías de San Juan aseguran que los días en que juega la Selección Argentina generan un movimiento extra de clientes y un incremento en las ventas que puede variar entre un 15% y un 30%, según el comercio. Sin embargo, algunos comerciantes señalaron que, en la previa del encuentro de este martes, la demanda comenzó con menor intensidad y esperan un repunte sobre el mediodía.

Saúl Vargas, propietario de una carnicería, explicó que la jornada comenzó con tranquilidad, aunque mantiene expectativas de que el panorama cambie con el correr de las horas. "La venta está muy tranquila. No ha sido el movimiento que vimos en otras oportunidades, pero es posible que mejore un poco antes del partido", afirmó a DIARIO HUARPE.

El comerciante recordó que en encuentros anteriores el comportamiento de los consumidores fue distinto. "En el partido del sábado hubo una venta mucho más importante. En comparación con un día normal, el incremento fue cercano al 30%", aseguró.

En la misma línea, Pablo Prolongo indicó que durante la mañana el nivel de ventas era habitual, aunque espera un mayor flujo de compradores cerca del horario del almuerzo. "Hasta el momento las ventas son normales, pero es probable que al mediodía la gente recuerde que se reúne para comer un asado y venga a comprar", sostuvo.

El asado sigue siendo el menú elegido

Los carniceros coincidieron en que los partidos de la Selección mantienen la tradición de reunirse en familia o con amigos alrededor de la parrilla, una costumbre que impacta directamente en el consumo de carne.

Prolongo señaló que los encuentros anteriores dejaron un saldo positivo para el sector. "El viernes hubo una muy buena venta por el partido. En general, cada presentación de Argentina representa un incremento de entre un 10% y un 15%, lo que siempre resulta beneficioso para nosotros", expresó.

Por su parte, Vargas consideró que una eventual clasificación de Argentina a una instancia decisiva podría potenciar aún más el movimiento comercial. "Si el equipo llega a la final, seguramente habrá una muy buena venta", manifestó.

Precios que acompañan el consumo

Además del atractivo que generan los partidos, los comerciantes destacaron que los valores actuales también favorecen las compras. "Tenemos precios muy accesibles. La gente no viene a consultar cuánto cuesta, directamente compra porque los valores son moderados", señaló Vargas.

Aunque el nivel de actividad todavía no alcanzaba el de otras jornadas futboleras, en las carnicerías sanjuaninas confían en que el entusiasmo por acompañar a la Selección vuelva a traducirse en más clientes y mejores ventas durante las horas previas al encuentro.