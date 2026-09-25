El consumo de combustibles volvió a mostrar números negativos en Argentina y ya acumula siete meses consecutivos de caída. En agosto, las ventas de nafta y gasoil retrocedieron 2,19% respecto del mismo mes de 2025, con un total de 1.389.254 metros cúbicos comercializados.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por el sitio especializado Surtidores a partir de información de la Secretaría de Energía. Con el resultado de agosto, el sector acumula una caída del 2,4% en lo que va de 2026. Enero fue el único mes del año que había registrado una mejora interanual.

Aunque la comparación anual continúa en rojo, agosto mostró una leve recuperación frente a julio. Las ventas aumentaron 0,57% en la medición mensual, después de que el séptimo mes del año hubiera registrado una caída interanual del 5,53%.

Qué combustible cayó más

La baja no fue igual para todos los productos. La nafta súper fue la que registró el mayor retroceso interanual en agosto, con una caída del 3,66%. El gasoil común disminuyó 3,02%, mientras que la nafta premium bajó 2,16%.

El único combustible que logró crecer frente a agosto de 2025 fue el gasoil premium, cuyas ventas aumentaron 2,75%. También tuvo una mejora en la comparación mensual, con una suba del 1,43%.

La nafta súper continúa siendo el producto de mayor peso dentro del mercado, con el 41% del total comercializado. Le siguen el gasoil común, con el 26,5%; el gasoil premium, con el 17,7%; y la nafta premium, con el 14,7%.

En 20 jurisdicciones se vendió menos

El retroceso se extendió a la mayoría del país. En agosto, 20 de las 24 jurisdicciones relevadas registraron menores ventas de nafta y gasoil respecto del mismo mes de 2025.

Santa Cruz tuvo la caída más pronunciada, con un retroceso del 12,91%, seguida por Tierra del Fuego, con 10,74%, y Mendoza, con 9,76%. Corrientes cayó 9,51%, mientras que Chubut tuvo una baja del 7,90%.

En el otro extremo, cuatro provincias lograron aumentar sus ventas. Neuquén encabezó ese grupo con una suba del 10,37%, seguida por Córdoba, con 3,35%; La Pampa, con 3,09%; y San Luis, con 2,26%.

El comportamiento de Neuquén aparece vinculado al mayor nivel de actividad relacionado con Vaca Muerta, que diferencia a esa provincia del resto del mercado nacional.

YPF continúa al frente del mercado

YPF mantuvo el liderazgo entre las empresas que comercializan combustibles en el país, con una participación del 55,1% del mercado durante agosto. Sin embargo, sus ventas también retrocedieron: fueron 765.835 metros cúbicos, frente a los 782.089 registrados en agosto de 2025, una baja del 2,08%.

Shell se ubicó en segundo lugar, con el 22,7% del mercado y una caída interanual del 2,06%. Axion Energy retrocedió 2,21%, mientras que Puma Energy prácticamente mantuvo sus niveles de comercialización, con una variación negativa del 0,01%.

El nuevo dato deja al mercado de combustibles con una tendencia negativa que se extiende por siete meses, aunque agosto mostró una moderación de la caída respecto de julio y una leve recuperación en la comparación mensual.