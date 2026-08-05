El gobernador Marcelo Orrego presentó este miércoles el acuerdo firmado entre la Provincia y la empresa Vicuña, que contempla un aporte anticipado de US$250 millones para infraestructura y un nuevo esquema para los aportes vinculados al proyecto minero. Durante su discurso dejó varias definiciones sobre el impacto del convenio, la política minera y el rumbo económico de San Juan. Estas fueron las frases más destacadas.

1. "250 millones de dólares no son una promesa ni una expectativa; son un compromiso firmado"

Es la frase más potente del discurso porque busca despejar cualquier duda sobre el aporte de la empresa.

2. "Este aporte permitirá ejecutar obras viales, obras hídricas y de saneamiento"

Orrego remarcó que los US$250 millones se destinarán a infraestructura estratégica y llegarán antes de que el proyecto comience a producir y antes de que la provincia empiece a percibir regalías mineras.

3. "Se hará efectivo varios años antes de comenzar a percibir regalías mineras"

El gobernador destacó que los recursos ingresarán de manera anticipada, lo que permitirá comenzar con obras sin esperar el inicio de la explotación del yacimiento.

4. "Estas obras no solo acompañarán el crecimiento de la minería"

Explicó que la infraestructura también beneficiará a otros sectores de la economía provincial.

5. "Van a mejorar las condiciones para el desarrollo agroindustrial, turístico, energético y productivo"

Con esta definición, Orrego sostuvo que el acuerdo tendrá impacto más allá de la minería y contribuirá a fortalecer la competitividad y diversificar la economía sanjuanina.

6. "Y lo más importante de todo: impulsar la generación de empleo"

El mandatario señaló que el principal objetivo del convenio es que las inversiones se traduzcan en nuevas oportunidades laborales para los sanjuaninos.

7. "Este acuerdo es fruto de un gobierno que salió a buscar inversiones"

Destacó que el convenio fue el resultado de más de un año y medio de negociaciones con la empresa en distintos países.

8. "La empresa depositó su confianza en un gobierno que construyó seguridad jurídica, reglas claras y diálogo institucional"

Orrego atribuyó el acuerdo a la previsibilidad que, según afirmó, ofrece San Juan para las inversiones de gran escala.

9. "La seguridad jurídica es la base sobre la que se construye la confianza"

Con esa frase defendió el nuevo esquema acordado con la empresa y aseguró que brinda certezas tanto para la provincia como para los inversores.

10. "Hoy firmamos la certeza de que el crecimiento minero se va a traducir en obras"

Fue el cierre del discurso y sintetizó el mensaje político del anuncio: transformar la inversión minera en infraestructura y desarrollo para San Juan.