Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street comenzaron este lunes con fuertes subas luego del resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y el nuevo respaldo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al Gobierno de Javier Milei.

En el premarket de Nueva York, Central Puerto encabezó las ganancias con una suba de hasta 8,4%. Detrás aparecieron el banco Supervielle, con 6,2%, y Mercado Libre, con 5,5%.

Una vez iniciada la jornada, el movimiento continuó, aunque con variaciones respecto de los valores registrados durante las operaciones electrónicas previas. Mercado Libre llegó a subir 7,9%, Banco Macro 5,3% y Central Puerto 5,1%.

El impacto de las elecciones en Brasil

La reacción de los activos argentinos se produjo en un contexto de fuerte movimiento de los mercados brasileños después de la primera vuelta presidencial.

Flávio Bolsonaro quedó por delante de Luiz Inácio Lula da Silva y ambos competirán en el balotaje previsto para el 25 de octubre. Los papeles de las principales compañías brasileñas llegaron a registrar subas de hasta 15% durante las primeras operaciones.

El Ibovespa, principal índice bursátil de Brasil, llegó a superar los 200.000 puntos, mientras que el real también se fortaleció frente al dólar. El movimiento fue interpretado por los mercados como una respuesta al resultado electoral y a las expectativas sobre el escenario económico brasileño.

El nuevo respaldo de Estados Unidos a Milei

La mejora de los activos argentinos también coincidió con las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, quien volvió a respaldar públicamente al presidente Javier Milei.

Bessent sostuvo que Milei es “un gran aliado de Estados Unidos” y destacó las reformas impulsadas por su administración. Además, señaló que Washington podría volver a autorizar un respaldo financiero como el otorgado en 2025 si las condiciones lo requieren.

Mientras tanto, el riesgo país argentino se ubicaba alrededor de los 640 puntos básicos. Los bonos también operaban en positivo, con avances de hasta 2%, mientras el dólar oficial se ofrecía a $1.540. El dólar MEP y el contado con liquidación se ubicaban en torno a $1.541 y $1.609, respectivamente.

La reacción de este lunes se produjo después de varias jornadas de retroceso para las acciones y los bonos argentinos, en un escenario en el que el riesgo país había superado los 650 puntos por primera vez en casi 11 meses.