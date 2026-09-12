Las compras de productos en el exterior atraviesan un fuerte crecimiento en Argentina y Ezeiza se convirtió en una de las principales postales de ese fenómeno. Durante agosto, el aeropuerto recibió 2,9 millones de kilos de mercadería a través del sistema courier, un volumen que creció un 161% interanual.

El dato surge de registros de Aeropuertos Argentina 2000. En agosto de 2025 habían ingresado por esta vía unos 1,1 millones de kilos, mientras que este año la cifra prácticamente se triplicó.

Aunque representó una baja del 10% respecto de julio, cuando se habían operado 3,2 millones de kilos, el movimiento se mantiene por encima de los 2,5 millones de kilos mensuales desde marzo.

Cuánto dinero mueven las compras

El crecimiento también se refleja en el valor de los productos adquiridos. En julio, las compras realizadas mediante este mecanismo alcanzaron los US$108 millones, de acuerdo con un informe de la consultora Analytica.

Durante los primeros siete meses de 2026, las importaciones acumuladas mediante este tipo de envíos llegaron a US$751 millones, un 83,9% más que durante el mismo período del año anterior.

El fenómeno está relacionado, entre otros factores, con la conveniencia de los precios internacionales y la flexibilización de las regulaciones para comprar productos en el exterior mediante el sistema puerta a puerta.

Ezeiza prepara una terminal exclusiva

El crecimiento de los paquetes obligó también a ampliar la infraestructura destinada a recibirlos. Para noviembre está prevista la inauguración de la Terminal Única de Courier (TUC), un edificio desarrollado por Aeropuertos Argentina Cargas.

El objetivo es concentrar allí las operaciones de importación mediante courier y puerta a puerta, ampliar el espacio disponible y agilizar el tratamiento y distribución de las mercaderías.

Qué se puede comprar por courier

El régimen permite realizar compras en el exterior y recibirlas en Argentina mediante operadores especializados. Cada paquete puede pesar hasta 50 kilos y tener un valor máximo de US$3.000.

Además, no existe un límite en la cantidad de envíos que una persona puede realizar mediante el régimen courier.