Las consultoras, bancos y centros de investigación que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mantuvieron su proyección de inflación para julio en el 2% y estimaron que durante agosto el ritmo de aumento de los precios volverá a moderarse.

El informe, elaborado con las respuestas de decenas de analistas privados, refleja que el mercado continúa observando una desaceleración gradual de la inflación para los próximos meses, en línea con la tendencia registrada durante el primer semestre del año.

De acuerdo con el REM, la inflación de agosto se ubicaría por debajo del dato esperado para julio y luego continuaría una trayectoria descendente hacia el cierre del año. Las proyecciones también contemplan un avance de la actividad económica durante 2026 y una mejora en el mercado laboral, aunque con un ritmo moderado.

El relevamiento también incluyó nuevas estimaciones para el tipo de cambio oficial. Los analistas prevén que el dólar continúe con un ajuste gradual durante los próximos meses, sin cambios bruscos respecto de las previsiones difundidas anteriormente.

El REM es una encuesta mensual que el Banco Central realiza entre consultoras, entidades financieras y centros de investigación para conocer las expectativas sobre las principales variables macroeconómicas. Si bien no representa una proyección oficial del organismo, funciona como uno de los indicadores más seguidos por el mercado para anticipar la evolución de la inflación, el dólar y el nivel de actividad.

Al igual que en el relevamiento anterior, las previsiones muestran un escenario de desinflación gradual, a la espera de que el Indec publique el dato oficial del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a julio en los próximos días.