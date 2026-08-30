Las exportaciones de litio alcanzaron los USD 1.126 millones en el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento interanual del 186,3% y el valor más alto de la serie histórica que inició en 2002, según el informe de complejos exportadores del Indec.

El complejo litio fue el de mayor expansión entre los principales sectores exportadores, muy por encima del crecimiento promedio del total de bienes (24,6%). Le siguieron en ritmo de crecimiento el complejo plomo (191,2%) y el complejo girasol (128,7%), aunque con valores absolutos mucho menores.

Los carbonatos de litio concentraron el 88% de las ventas externas del complejo, con despachos por USD 945 millones. El resto correspondió a otros productos derivados del mineral.

El principal destino de las exportaciones fue China, que absorbió el 83,9% del valor total. El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), que mide la concentración de mercados, fue de 0,69 para el litio, el más alto entre todos los complejos exportadores. Eso significa que el 83,9% de las exportaciones de litio se dirigieron a un solo país.

En el primer semestre de 2025, el IHH había sido de 0,52, lo que indica que la concentración en China se profundizó en el último año. Para alcanzar una participación similar en el complejo soja, por ejemplo, fue necesario considerar cerca de 30 destinos diferentes, lo que evidencia una mayor diversificación en ese sector.

El crecimiento de las exportaciones de litio se explica por el aumento de las cantidades exportadas (61,6%) y por la suba de los precios internacionales (71,2%), según el Indec.

El litio se convirtió en el décimo complejo exportador más importante del país, con una participación del 2,3% sobre el total de bienes exportados, cuando en el mismo período de 2025 representaba apenas el 1%.

El dato confirma el atractivo del litio argentino para los mercados internacionales, en particular para la industria de baterías vinculada a la transición energética. Sin embargo, la fuerte dependencia de un único comprador plantea interrogantes sobre la vulnerabilidad comercial del sector.

Las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, donde se ubican los principales proyectos de litio, son las más beneficiadas por este boom exportador, aunque la distribución de los ingresos y el impacto en el empleo local siguen siendo temas de debate en la agenda minera.

El informe del Indec también destacó que el complejo petrolero-petroquímico (USD 8.116 millones) y el complejo soja (USD 9.082 millones) siguen siendo los más grandes en términos absolutos, pero el litio es el que crece a mayor ritmo y el que muestra el mayor potencial de expansión.